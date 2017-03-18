Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для двух участников ОПГ "черные риелторы"

Согласно материалам дела, ОПГ «черных риелторов» совершала преступления на территории Костаная в течение 8 лет. Участники ОПГ - Шахраман Алибаев, Дмитрий Капустин, Сергей Глушков, Марат Бекенов, Евгений Ковтун, Дастан Кушекбаев, Эдуард Ишнбаев и Асель Бояркина - находили алкоголиков, наркоманов и инвалидов, у которых запугиваниями или обманом забирали квартиры. Согласно обвинительному заключению, членами ОПГ были убиты 3 человека. Среди погибших - инвалид Татьяна Казанцева, которая вышла замуж за одного из членов ОПГ, а потом погибла от его руки.





Следствие и гособвинение убеждены, что подсудимые виновны по всем 27 эпизодам дела, три из которых - убийства.





Гособвинитель сначала рассмотрел дела, связанные с мошенничеством и попытками мошенничества при отъеме жилья. Потом предъявил доказательства по трем убийствам.