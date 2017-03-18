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Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для двух участников ОПГ "черные риелторы"

18 марта 2017, 06:54

Следствие и гособвинение убеждены, что подсудимые виновны по всем 27 эпизодам дела, три из которых - убийства.


Прения по делу ОПГ «черные риелторы» завершились в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Костанайской области 17 марта, сообщает Наша газета.

Согласно материалам дела, ОПГ «черных риелторов» совершала преступления на территории Костаная в течение 8 лет. Участники ОПГ - Шахраман Алибаев, Дмитрий Капустин, Сергей Глушков, Марат Бекенов, Евгений Ковтун, Дастан Кушекбаев, Эдуард Ишнбаев и Асель Бояркина - находили алкоголиков, наркоманов и инвалидов, у которых запугиваниями или обманом забирали квартиры. Согласно обвинительному заключению, членами ОПГ были убиты 3 человека. Среди погибших - инвалид Татьяна Казанцева, которая вышла замуж за одного из членов ОПГ, а потом погибла от его руки.

Следствие и гособвинение убеждены, что подсудимые виновны по всем 27 эпизодам дела, три из которых - убийства.

Гособвинитель сначала рассмотрел дела, связанные с мошенничеством и попытками мошенничества при отъеме жилья. Потом предъявил доказательства по трем убийствам.

Алибаев прошелся по тем эпизодам дела, в которых он отрицает свою вину. Он заявил, что его тесть, гражданская супруга и друзья вдруг стали членами ОПГ, а клиенты подсудимыми, и отметил, что не питает иллюзий об оправдательном приговоре.

Гособвинитель запросил для Алибаева и Глушкова - пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Фото: Наша газета

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