Лучший полицейский Нью-Йорка мечтает показать своей невесте Казахстан

Сейчас молодой человек приехал в Астану, где ведет переговоры и надеется уже летом выступить на казахстанском ринге в качестве профессионального боксера. Правда, бросать свою головокружительную карьеру Димаш пока не планирует, но о переезде на родину все же задумывается.

Димаш Ниязов на родине персона популярная, и от журналистов нет отбоя. Шымкенский мальчик, уехавший, когда ему было 13 лет, в Нью-Йорк, кажется, ничем не отличается от местных. Говорит почти без акцента, и лишь изредка проскальзывают английские слова. Димаш признается: языки, и казахский и русский, постепенно забываются – слишком мало практики. Друзья в основном американцы, а родственников за океаном почти нет.





В Америку Димаш попал, не зная на английском ни одного слова. Школа давалась тяжело. Затем было обучение на медбрата, а потом он успешно сдал экзамены в полицейскую академию. Где и работает сейчас. Каждую ночь Ниязов патрулирует улицы одного из самых больших городов мира. В одно из таких дежурств Димаш задержал крупного наркобарона, за что и получил звание «Лучший полицейский Нью-Йорка».





"Кто-то позвонил сначала, сказал, что в здании курят или употребляют наркотики. И мы с моим партнером зашли в здание, начали искать по всем этажам. Здания большие, 20-этажные, 30-этажные. И так мы по ступенькам вверх-вниз, искали. И нашли. Я его остановил, у него была куча пакетов героина. И все", - рассказал Димаш Ниязов.





Димаш говорит: стал бы полицейским, даже если бы остался жить в Казахстане. Правда, тогда ему пришлось бы работать совсем в других условиях. Ведь зарплата у местных и американских стражей порядка несравнимая. Там он получает сто тысяч долларов в год!





Молодой человек, рассказывая о службе, признается: оружие пока не применял. Но об историях, в которых фигурировали его коллеги, конечно же, слышал. Например, о деле казахстанца Кирилла Денякина. Безоружного парня застрелили американские полицейские. Такие факты то и дело появляются в американской и мировой прессе.





Одна мечта – американская – у Димаша осуществилась, теперь дело за казахстанской. Он хочет открыть в Астане бойцовский клуб. При этом работу в полиции США бросать не собирается. Но о возвращении на родину иногда задумывается. А пока строит планы о том, как показать родной Казахстан своей невесте Дженнифер.