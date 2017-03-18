Британские подростки пробрались в штаб-квартиру Facebook и сняли об этом видео
18 марта 2017, 07:19
Они ходили среди сотрудников, которые, вероятно, приняли их за коллег.
Блогеры с YouTube-канала Trikkstar опубликовали ролик о том, как им удалось пробраться в офис компании Facebook в Великобритании. Подростки перелезли через забор и проникли в здание через задний ход,передает Tjournal.ru.
Подростки беспрепятственно прошли в главное помещение штаб-квартиры Facebook в Лондоне. Они ходили среди сотрудников, которые, вероятно, приняли их за коллег.
Блогеры слушали совещания сотрудников, читали их записи на личных досках и играли в бильярд. Также они прошли по закрытым помещениям офиса и съели печенье с энергетиками из общего холодильника. Всё это время подростки ходили по офису, где стояли компьютеры работников соцсети, в которых могла находиться закрытая информация о будущих разработках.
В конце ролика подростков, по их догадкам, начали преследовать охранники. Они спустились вниз и спокойно покинули здание через задний вход.
В Facebook пока никак не прокомментировали ролик и факт проникновения в штаб-квартиру.
В декабре 2016 года IKEA обратилась к подросткам и попросила их больше не оставаться в магазинах на ночь. После появления на YouTube ролика о том, как два блогера ночуют в шведском магазине, многие сверстники начали повторять за ними.
Фото: скриншот
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