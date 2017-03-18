При сходе лавины в австрийских Альпах погибли два лыжника

По данным издания, погибшие катались вне горнолыжных трасс. Всего в группе было пять человек.





Ранее сообщалось, что лавина накрыла группу из восьми лыжников в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров. Четыре человека сумели самостоятельно выбраться из-под завала. Остальным лыжникам, которые, как передает агентство Рейтер, являются гражданами Швейцарии, повезло меньше.





В прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек, отмечает Рейтер.