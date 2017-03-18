При сходе лавины в австрийских Альпах погибли два лыжника
18 марта 2017, 07:30
Всего в группе было пять человек.
Два лыжника погибли в результате схода лавины в австрийском Тироле, сообщает РИА Новости.
По данным издания, погибшие катались вне горнолыжных трасс. Всего в группе было пять человек.
Ранее сообщалось, что лавина накрыла группу из восьми лыжников в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров. Четыре человека сумели самостоятельно выбраться из-под завала. Остальным лыжникам, которые, как передает агентство Рейтер, являются гражданами Швейцарии, повезло меньше.
В прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек, отмечает Рейтер.
Фото: AP Photo
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