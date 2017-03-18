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При сходе лавины в австрийских Альпах погибли два лыжника

18 марта 2017, 07:30

Всего в группе было пять человек.


Два лыжника погибли в результате схода лавины в австрийском Тироле, сообщает РИА Новости.

По данным издания, погибшие катались вне горнолыжных трасс. Всего в группе было пять человек.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла группу из восьми лыжников в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров. Четыре человека сумели самостоятельно выбраться из-под завала. Остальным лыжникам, которые, как передает агентство Рейтер, являются гражданами Швейцарии, повезло меньше.

В прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек, отмечает Рейтер.

Фото: AP Photo

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