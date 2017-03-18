В Шымкенте миллион тенге получил изобретатель улучшенного мукалтина

Перед студентами стояла нелегкая задача: разработать улучшенный состав препарата Мукалтин. Обладатели лучших разработок получили крупные денежные призы. Заявки на участие в конкурсе фармацевтических разработок подали около 30 студентов. Но наиболее интересными специалисты посчитали 9 научных работ. Проекты оценивались по нескольким критериям: востребованность, инновационность и возможность реализации. Одним из приоритетных направлений для конкурсантов организаторы определили разработку усовершенствованного состава препарата Мукалтин.





Махинур Мирсоатова студентка 5-го курса Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. Именно ее работу признали лучшей. Победительница конкурса несколько месяцев провела за исследованием свойств сиропа от кашля. В итоге ей удалось теоритически изменить компоненты препарата и, тем самым, улучшить его. Благодаря этому проекту девушка выиграла грант на 1 млн. тенге.





«В составе сиропа я увидела сахарозу. Ее мы заменили фруктозой. Разница между этими компонентами в усвояемости организмом. Также в препарат помимо мукалтина мы добавили новую субстанцию биосластелин. Таким образом, даже если принимать сиропы в малых количествах, эффект будет лучше»,-пояснила суть своей разработки победительница Махинур Мирсоатова.













Фото: tvk-uko.kz



