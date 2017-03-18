Над торговым центром в Канаде столкнулись два легких самолета
18 марта 2017, 08:51
Один человек погиб, трое пострадали.
Один человек погиб в результате столкновения двух легких самолетов над крышей крупного торгового центра к югу от Монреаля, сообщает Би-би-си.
Еще трое в результате инцидента были ранены. Погиб пилот одного из самолетов. Ранен пилот второго и двое прохожих. Как сообщается, после столкновения один самолет врезался в крышу торгового центра, а второй упал на парковку.
Свидетели рассказывают, что после столкновения большую часть территории вокруг центра засыпало горящими обломками.
Пассажиров в самолетах не было.
Сообщается, что оба самолета принадлежали находящейся неподалеку авиационной академии.
Причина столкновения не ясна. Как сообщает агентство Франс-пресс, погода была ясная и безоблачная.
Телеканал TVA выпустил в эфир фрагмент записи разговора диспетчера и одного из пилотов, из которого следует, что диспетчер предупреждал его о находящемся вблизи другом самолете.
Оба воздушных судна направлялись в аэропорт Сент-Юбер, где базируется авиационная академия.
Фото: AP
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849518-e4c7c61889769b2fc8f98bc29689b1b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...