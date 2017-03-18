Над торговым центром в Канаде столкнулись два легких самолета

Один человек погиб, трое пострадали.

Один человек погиб в результате столкновения двух легких самолетов над крышей крупного торгового центра к югу от Монреаля, сообщает Би-би-си.





Еще трое в результате инцидента были ранены. Погиб пилот одного из самолетов. Ранен пилот второго и двое прохожих. Как сообщается, после столкновения один самолет врезался в крышу торгового центра, а второй упал на парковку.





Свидетели рассказывают, что после столкновения большую часть территории вокруг центра засыпало горящими обломками.





Пассажиров в самолетах не было.





Сообщается, что оба самолета принадлежали находящейся неподалеку авиационной академии.





Причина столкновения не ясна. Как сообщает агентство Франс-пресс, погода была ясная и безоблачная.





Телеканал TVA выпустил в эфир фрагмент записи разговора диспетчера и одного из пилотов, из которого следует, что диспетчер предупреждал его о находящемся вблизи другом самолете.





Оба воздушных судна направлялись в аэропорт Сент-Юбер, где базируется авиационная академия.



