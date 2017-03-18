Полная версия встречи Президента РК с представителями СМИ
18 марта 2017, 09:04
Участники встречи обсудили изменения в экономике в рамках «Третьей модернизации».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями отечественных и международных СМИ. В ходе беседы Глава государства ответил на вопросы журналистов, передает телеканал Хабар24.
Участники встречи обсудили изменения в экономике в рамках «Третьей модернизации», антикоррупционную деятельность, а также роль Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН.
Во встрече приняли участие журналисты ведущих республиканских телеканалов, печатных и интернет-изданий и информагентств.
Фото: 24.kz
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