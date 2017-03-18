Полная версия встречи Президента РК с представителями СМИ

Участники встречи обсудили изменения в экономике в рамках «Третьей модернизации».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями отечественных и международных СМИ. В ходе беседы Глава государства ответил на вопросы журналистов , передает телеканал , передает телеканал Хабар24





Участники встречи обсудили изменения в экономике в рамках «Третьей модернизации», антикоррупционную деятельность, а также роль Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН.





Во встрече приняли участие журналисты ведущих республиканских телеканалов, печатных и интернет-изданий и информагентств.







