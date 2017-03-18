Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с переломом руки
18 марта 2017, 09:09
Телеведущего могут выписать из больницы уже 20 марта.
Известный российский телеведущий Николай Дроздов сломал предплечье левой руки, когда поскользнулся на льду, выходя из метро. Об этом сообщила его супруга, передает РИАМО.
«Он действительно сломал руку, это случилось еще три недели назад, в феврале», — сказала она.
По ее словам, телеведущего могут выписать из больницы уже 20 марта. «В понедельник его уже планируют выписать. Сейчас он находится в одной из московских больниц», — добавила он.
Ранее сообщалось, что Николай Дроздов на иномарке сбил женщину на юго-западе Москвы. На следующий день после ДТП телеведущий навестил пострадавшую в больнице.
Фото: Wikiwand
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