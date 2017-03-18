Полицейские в деталях рассказали о гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау
18 марта 2017, 09:23
Полиция просит СМИ не делать скоропалительных выводов.
Полиция раскрыла обстоятельства гибели чемпиона мира в Кокшетау.
На брифинге заместитель начальника ДВД региона Ербол Жусупов рассказал, что в полицию ночью 13 марта поступило заявление о том, что на улице Саина происходит драка. Патруль обнаружил пострадавшего Галузинского, который был доставлен в больницу с колото-резаной раной грудной клетки. В больнице он скончался.
По его словам, несколько ребят 18-20 лет, возвращавшиеся из кафе, проходя мимо Галузинского и его приятеля, столкнулись плечами. Возникла ссора, перешедшая в драку. Один из подозреваемых ударил Галузинского несколько раз перочинным ножом.
"Подозреваемый (нанесший удар ножом Галузинскому) привлекается к уголовной ответственности по статье 99 часть 2 "Убийство" и арестован по санкции суда на два месяца. Остальные фигуранты, четверо студентов местной академии, будут привлечены к уголовной ответственности по статье "Хулиганство".
Обе стороны конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения", − отметил Жусупов.
В полиции также рассказали о личности погибшего. Так, по данным ДВД, Галузинский не работал, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, но дело было прекращено за примирением сторон. А в феврале против Галузинского возбуждалось уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Сейчас оно прекращено в связи с его смертью.
"Первым ударил подозреваемого Галузинский. В любом случае полиция будет объективно расследовать преступление", − добавил Жусупов.
Полицейский также призвал СМИ не спешить со скоропалительными выводами.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Арбат City
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