В Китае живет женщина с уникальными глазами, похожими на кратер на Марсе

Если бы китаянка не обратилась к офтальмологам с жалобами на аллергию, вероятно, она никогда бы не узнала, что ее глаза — редкий случай.

Жительница Китая пришла к офтальмологам с зудом и раздражением в глазах. После осмотра у пациентки не обнаружилось никаких проблем со зрением, но ее глаза сильно удивили врачей , сообщает , сообщает "Моя планета"





Радужная оболочка глаза 37-летней китаянки оказалась весьма необычной. Бахромка радужки была выпуклой и словно приподнималась над зрачком, образуя опоясывающую центр глаза «стену». Если абстрагироваться от знания о том, что на фото изображен человеческий глаз, можно даже вообразить кратер на Марсе.





Как рассказала для Live Science доктор Андреа Тау из Американской оптометрической ассоциации, бахромка радужки является срединной частью радужки и наполняет пространство между зрачком и лимбом — местом сочленения радужной оболочки с белковой. Она добавила, что бахромка является самой плотной частью радужки.



