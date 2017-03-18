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В Китае живет женщина с уникальными глазами, похожими на кратер на Марсе

18 марта 2017, 09:24

Если бы китаянка не обратилась к офтальмологам с жалобами на аллергию, вероятно, она никогда бы не узнала, что ее глаза — редкий случай.


Жительница Китая пришла к офтальмологам с зудом и раздражением в глазах. После осмотра у пациентки не обнаружилось никаких проблем со зрением, но ее глаза сильно удивили врачей, сообщает "Моя планета".

Радужная оболочка глаза 37-летней китаянки оказалась весьма необычной. Бахромка радужки была выпуклой и словно приподнималась над зрачком, образуя опоясывающую центр глаза «стену». Если абстрагироваться от знания о том, что на фото изображен человеческий глаз, можно даже вообразить кратер на Марсе.

Как рассказала для Live Science доктор Андреа Тау из Американской оптометрической ассоциации, бахромка радужки является срединной частью радужки и наполняет пространство между зрачком и лимбом — местом сочленения радужной оболочки с белковой. Она добавила, что бахромка является самой плотной частью радужки.

И хотя уплотненное состояние этого «элемента» глаза доктора видят не впервые, у китаянки кольцо ткани вокруг зрачка более выражено, чем у других пациентов.

«Причина "выступающей" бахромки неизвестна, но многие люди рождаются с таким устройством глаза. Состояние абсолютно безвредно и не связано с проблемами зрения», — добавила Тау.

Если бы китаянка не обратилась к офтальмологам с жалобами на аллергию, вероятно, она никогда бы не узнала, что ее глаза — редкий случай. Врачи выписали пациентке лекарства и заверили, что интересная особенность ее глаз не причинит женщине никаких неприятностей.

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