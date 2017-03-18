В Шымкенте построят центр "Эдельвейс". Об этом было сказано на прошедшем совещании под председательством акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева по вопросам развития архитектурного облика города , передает пресс-служба акима области.





В совещании приняли участие руководители управлений и руководители соответствующих отраслей акимата г. Шымкент.

В первую очередь глава региона отметил, что в ходе объезда по городу Шымкент обратил внимание на ряд недостатков.





В частности, не соответствие архитектурным требованиям фасадов многоэтажных жилых домов и дворов, расположенных вдоль улиц Аргынбекова, Темирлановского шоссе и на других улицах, а также на отсутствие единого архитектурного стиля. Кроме того, как отмечено - все строительные работы ведутся в соответствии с Генеральным планом развития города. Каждому управлению необходимо своевременно и качественно выполнять соответствующие работы в своей сфере.





«На повестке сегодняшнего заседания поставлен вопрос об определении и систематизации основных направлений строительства текущих проектов в городе, в соответствии с концепцией Генерального плана города Шымкент. Необходимо обсудить и прийти к положительному решению в вопросах благоустройства берегов реки Кошкар-ата в городе, отрегулировать работу на территории «старого города» и удлинить проспект Кунаева в сторону ташкентской трассы. На сегодня между областным и городским градостроительными советами нет совместной работы. В связи с этим, необходимо пересмотреть состав областного градостроительного совета и активизировать его работу», - сказал Ж.Туймебаев.





Кроме того, глава региона отметил, что учитывая важность сегодняшних вопросов, нужно пригласить в регион авторов современных архитектурных проектов, чьи проекты реализованы в других городах страны, в особенности в Алматы и Астана, а также наладить обмен опытом.





Вместе с тем, специально приглашенный из Алматы директор ТОО «Эффект» Жандос Нурбеков представил видеоролик двух проектов в 3D-формате. В ходе обсуждения представленных проектов, было предложено построить торгово-развлекательный центр по аналогии цветка «Эдельвейс». Данный проект предложено реализовать в городе Шымкент, в частности на территории микрорайона «Туран». Наряду с этим, поручено рассмотреть возможность строительства второго проекта в городе Туркестан, в качестве историко-этнографического туристического объекта.





Отметим, что на сегодня в странах СНГ, объектов в форме цветка эдельвейса нет, а особенность проекта в Туркестане состоит в том, что бы сформировать картину в реальном времени.





Также, на встрече аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов выступил с докладом об архитектурном облике города, и сообщил о выполненных работах по 1-му и 2-му этапов генерального плана города Шымкент, а начало работ третьего этапа запланировано на март 2017 года.



