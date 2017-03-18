Головкин пообещал судье сохранить жизнь Джейкобсу

18 марта 2017, 09:46

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) обратился к независимому судье американского телеканала НВО Харольду Ледерману, сообщает Sports.kz.

«Будьте уверены, он (Дэниэл Джейкобс) останется теплым!», - написал Головкин Ледерману в Твиттере.

Ранее Геннадий говорил, что не хочет «убивать или уничтожать» Джейкобса, подчеркивая, что «это бокс, просто бокс».

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.

Фото: sports.kz

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