Головкин пообещал судье сохранить жизнь Джейкобсу
18 марта 2017, 09:46
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) обратился к независимому судье американского телеканала НВО Харольду Ледерману, сообщает Sports.kz.
«Будьте уверены, он (Дэниэл Джейкобс) останется теплым!», - написал Головкин Ледерману в Твиттере.
Ранее Геннадий говорил, что не хочет «убивать или уничтожать» Джейкобса, подчеркивая, что «это бокс, просто бокс».
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com