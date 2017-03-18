Головкин пообещал судье сохранить жизнь Джейкобсу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) обратился к независимому судье американского телеканала НВО Харольду Ледерману , сообщает , сообщает Sports.kz





«Будьте уверены, он (Дэниэл Джейкобс) останется теплым!», - написал Головкин Ледерману в Твиттере.





Ранее Геннадий говорил, что не хочет «убивать или уничтожать» Джейкобса, подчеркивая, что «это бокс, просто бокс».





Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.



