Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в Казахстане

Глава государства в ходе встречи с представителями республиканских СМИ ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в стране. Видеозапись была опубликована на странице Акорды в Facebook, передает Zakon.kz.

Журналист отметила, что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество - возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу.

«Мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались этими примуществами? Мы действовали быстро и эффективно», - спросила журналист.

«На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому», - ответил Президент.

Напомним, сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.