Третий подсудимый по делу Нанаева: били все, кроме меня!

В суде Петропавловска по громкому делу о смерти талантливого спортсмена Игоря Нанаева выступил третий подсудимый Бауржан Макатов. Своими показаниями он разрушил версию, которую выстроили двое ранее допрошенных подсудимых – Динаш Кайбаров и Адиль Мендыбаев, о том, что до смерти здорового и сильного баскетболиста в одиночку забил несколькими ударами боксер Кайбаров.





Бауржан Макатов — студент 3 курса факультета физической культуры и спорта Северо-Казахстанского государственного университета. Занимается вольной борьбой, является кандидатом в мастера спорта. Из всех подсудимых знаком только с Динашем Кайбаровым, с которым учился в одной школе в городе Сергеевке района Шал акына СКО.





Он признает вину по части 2 статьи 293 УК РК (хулиганство) в отношении потерпевшего Анатолия Македонова. По части 3 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) вину не признает, так как, по его словам, ударов и телесных повреждений Нанаеву не наносил, более того — хотел разнять дерущихся и помочь баскетболисту.





Как следует из показаний Макатова, в тот вечер он был дома, часов в 12 ночи его позвал друг на студенческую вечеринку. Они с другом и знакомой девушкой живут в одном дворе, поэтому все вместе поехали на такси в ночной клуб "Парк сити". В клубе танцевали, веселились. Через некоторое время он вышел подышать воздухом на улицу.





"Я стоял на крыльце, метрах в 15 на газоне стояли Кайбаров, Мендыбаев, Аскеров, Амренова и Антропов. Видно было, что они ругаются, была слышна нецензурная брань. Через некоторое время Кайбаров наносит удар Антропову по лицу, он разворачивается и идет в сторону клуба. Он прошел мимо меня, я заметил, что он пьян, он сказал что-то типа того, что "ждите, я сейчас выйду, все получите", с нецензурной бранью", — рассказал Макатов.





Потом Макатов отвлекся, а через некоторое время увидел, что группа людей отходит в левую сторону клуба. Он просто машинально посмотрел и стоял дальше разговаривал, потом услышал женские крики и решил пойти посмотреть, что там происходит.





"Я подошел поближе, стоял на брусчатке, неподалеку стояла группа людей, конфликтующих между собой. Через секунд пять я увидел, как Олжас Еламан нанес удар Антропову, Антропов потерял ориентацию и сел на пятую точку. После этого Нанаев начал кидаться на толпу, и Олжас Еламан ударил его. Сразу же подбегает Аскеров и наносит удар Нанаеву, тот разворачивается, делает два шага и падает на колено. Затем из толпы вылетел Кайбаров и нанес удар ему в лицо ногой, Нанаев упал на асфальт. С левой стороны ему наносит два удара по голове Аскеров. В тот момент начался настоящий хаос", — вспоминает подсудимый.





По словам Макатова, он хотел остановить эту драку, с криками "успокойтесь, что вы делаете" он начал откидывать людей от Нанаева.





"Я откинул одного, второго, а третий был, как я узнал потом, Анатолий Македонов. Он в тот момент с кем-то дрался, я его развернул… В это время я увидел, как лежащему в метрах двух Нанаеву в лицо, в сторону головы наносит удары Кайбаров (было два удара ногой). Тут уже Анатолий Македонов начал на меня кидаться, ударил по лицу, я решил пройти ему в ноги (прием борьбы), но он намного больше меня, поэтому оттянул меня и начал бить с колена. Я начал делать шаги назад, решив отстраниться, прекратить драку, Македонов шел за мной и бил коленом меня по голове и в грудь. Через некоторое время он меня отпустил, и я увидел, что передо мной стоят Рахимов (парень в капюшоне – прим.) и Абжанов. Рахимов спросил у меня: "Что случилось?". Я ответил, что сам не понял, что произошло, и по какой причине завязалась драка", — утверждает Бауржан Макатов.





По словам подсудимого, пока они дрались с Македоновым, они передвинулись от того места, где лежал Игорь Нанаев, на метров 10-15.





"У меня головокружение было, я был в шоковом состоянии, но я посмотрел в ту сторону… Увидел, как лежит Нанаев, и двое парней в темной одежде и один в белой рубашке (как я тогда подумал, что это Адиль Мендыбаев) наносили ему удары ногами. В этот момент я заметил, что моя рубашка полностью расстегнута, майка вылезла, я начал заправляться, застегнулся, направился в сторону клуба. Постоял немного на крыльце, почувствовал плохо себя, решил зайти в уборную умыться… В туалете был Кайбаров, с ним я не разговаривал, пошел в зал, на барную стойку купить попить, там сидел Олжас Еламан, я решил с ним познакомиться, спросить, что произошло. Я спросил у него: "Что за драка была? Из-за чего дрались?". Он толком меня не расслышал, предложил выйти покурить, я ответил, что не курю. Больше мы не разговаривали и не виделись", — рассказал Макатов.





Потом, через несколько дней после случившегося Макатову в соцсетях написал Македонов, спросил, хочет ли он дальше выяснить отношения, Макатов ответил: "Извини, если что не так, мы друг друга не поняли, видимо, поэтому и подрались там". Через несколько дней Бауржан Макатов был задержан.





Процессуальный прокурор Алия Муратова отметила, что в ходе допросов и на суде Макатов давал аналогичные показания.





– Единственное, что вы на судебном заседании говорите, что в конце (уже после драки с Македоновым) видели трех лиц, наносящих удары Нанаеву, — двое в темной одежде, один в светлой, подразумевая, что это был Мендыбаев. Однако в ходе последних допросов вы о трех лицах не говорили, а говорили только о том, что в тот момент удары по телу Нанаева нанес Мендыбаев…, — отметила обвинитель, зачитав показания: "В это время я вновь обратил свой взгляд на лежащего Нанаева. К этому времени на улице было уже очень много народа, и я увидел, что около Нанаева ко мне спиной стоял парень худощавого телосложения в белой рубашке. Как я понял, это был Мендыбаев Адиль, который наносил удары Нанаеву по телу, куда именно, я не видел. Но я больше не стал к ним подходить и пошел в помещение клуба".





– Откуда взялись эти двое в темной одежде?





— Я потом воспроизводил все события в памяти, вспоминал, и лучше все вспомнил, поэтому уточнил, что там находились еще двое…





– Насчет Мендыбаева… В сегодняшних показаниях вы отмечаете, что вы предполагаете, что это он. А следствию говорили, что уверены, что это был Мендыбаев…





— Я все обдумал. Я не могу утверждать, что это был Мендыбаев. Все-таки он стоял спиной, его лица я не видел. Тогда я так подумал, потому что парень был худощавый, высокого роста – такой же комплекции, как у Мендыбаева, и конфликт изначального начался с него…





"Благородный герой" и циничный жест





Показания подсудимого Макатова соответствуют показаниям Анатолия Македонова, который проходит по делу потерпевшим. Македонов также утверждал, что видел, как Игоря Нанаева били Динаш Кайбаров и Жанбатыр Аскеров, что он одергивал Аскерова и дрался с ним, что в этот момент ему в спину ударил Бауржан Макатов, он отвлекся на него, и у них началась драка.





А вот с показаниями ранее допрошенных подсудимых Динаша Кайбарова и Адиля Мендыбаева показания Бауржана Макатова разнятся в корне. Динаш Кайбаров в своих показаниях утверждал, что Игоря Нанаева бил он один, причем был вынужден бить, так как Антропов и Нанаев якобы его оскорбляли и провоцировали на конфликт. Он подчеркнул, что нанес Нанаеву всего шесть ударов – четыре рукой и два ногой.





На вопрос прокурора, как он может объяснить, что его шесть ударов нанесли баскетболисту множественные травмы, несовместимые с жизнью, Кайбаров твердо заключил: "Я не знаю, что пояснить, но я бил один, и уверен, что никто после меня не бил".





Подсудимый Кайбаров рьяно стремится взять всю вину на себя. Однако то, что Кайбаров мог один нанести здоровому и крепкому парню десяток смертельных травм, мягко говоря, вызывает сомнения… Ну не Терминатор же он в самом деле.





После задержания Динаша Кайбарова его мать обратилась к акиму Северо-Казахстанской области через его блог с просьбой об объективном расследовании преступления: "Перед задержанием сын сказал мне, что никому ударов ногами он не наносил, а, защищаясь, всего лишь ударил два раза кулаком в область лица, что не могло повлечь тяжелых последствий… Как мать подозреваемого, который не мог убить человека специально, прошу вас взять данное дело на контроль. Чтобы следственные органы провели объективное расследование с учетом всех обстоятельств".





То есть до задержания Кайбаров уверял, что не мог он нанести тяжелых травм. А на суде вдруг резко изменил свое мнение…





Очевиден и тот факт, что совершение преступления группой лиц является отягчающим обстоятельством, а когда ты "благородный герой", всего лишь защищающий свою честь и ответивший на вызов выйти один на один – то вроде как все по-другому, и убил по неосторожности, в аффекте, сам не поняв, как это получилось…





Адиль Мендыбаев в своих показаниях также пояснил суду, что Нанаева бил только Кайбаров, утверждая, что сам он ударов Нанаеву не наносил. Однако на видео с камер наблюдения видно, что сразу после первого удара Кайбарова Мендыбаев задевает Нанаева в область затылка. Сторона обвинения считает, что это был удар, однако сторона защиты и сам подсудимый настаивают, что Мендыбаев просто оттолкнул Нанаева, чтобы он после удара не налетел на него.





"Я просто отстранил его, когда он от удара Кайбарова отшатнулся, назад отступил, чтобы он не упал на меня… Я стою с сигаретой, смотрю в этот момент на часы, какой удар…", — утверждает Адиль Мендыбаев.





Кроме того, свидетель Ботагоз Амренова, которая встречалась с Мендыбаевым около двух лет и в тот вечер находилась в эпицентре событий, в ходе досудебного расследования дала показания, что Мендыбаев нанес один удар ногой лежащему Нанаеву. Но на судебном заседании она подчеркнула, что ее первоначальные показания были неправильно истолкованы и сделаны под давлением следствия, и на самом деле Мендыбаев просто задел лежащего Нанаева ногой.





На вопрос, для чего он трогал лежащего Нанаева в область колена ногой, Мендыбаев ответил: "Когда я начал подходить к нему, видел лужу крови, он задыхался, захлебывался, я хотел узнать, сможет ли он встать сам, проверить его самочувствие… Живой он или нет".





Председательствующий судья Михаил Гусев после этого заявления Мендыбаева спросил, испытывал ли подсудимый неприязнь к Нанаеву, на что Мендыбаев ответил отрицательно. "А почему у вас такой циничный жест? Вы говорите, что затронули его ногой, коснулись… Хотели привести в чувство? Вы говорите о каких-то человеческих чувствах… Обычно человек, который желает добра, он не подойдет и не заденет ногой ногу, чтобы привести в чувство, узнать состояние, люди для этого наклоняются и что-то делают руками. Если вы говорите, он захлебывался, пытаются поднять голову, приподнять… Почему Вы подходите и фактически его ногой пинаете в ногу. Именно так! Не задел, что за слово вы выбрали – задел, можно случайно задеть. А здесь уже умысел идет – умышленно задеть", — констатировал судья Гусев.





На следующем судебном заседании будут допрошены оставшиеся двое подсудимых. Затем состоятся прения сторон, после чего суд даст компетентную оценку действиям всех подсудимых и вынесет приговор. Развязка дела уже не за горами.





Автор: Елена Бережная