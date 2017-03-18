Президент: Казахстан стал достойным членом мировой олимпийской семьи

Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Национального олимпийского комитета Республики Казахстан во Дворец мира и согласия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поздравил всех присутствующих с юбилеем, подчеркнув особую роль олимпийского движения в современном мире.

- Мы присоединились к международному олимпийскому движению - это стало важнейшей частью строительства нового независимого Казахстана. Ведь олимпийское движение - больше, чем спорт. Это философия жизни, которая основана на ценностях открытости, единства, взаимного уважения, физического и нравственного совершенства. По олимпийской модели проводятся Универсиады, континентальные игры и другие состязания. Именно пример олимпийских чемпионов вдохновляет миллионы детей во всем мире заниматься спортом, - сказал Президент Казахстана.

Наряду с этим, Нурсултан Назарбаев отметил должный уровень подготовки и проведения в нашей стране международных спортивных мероприятий.

- Казахстан стал достойным членом мировой олимпийской семьи. Мы всемерно поддерживаем развитие спорта. Наш флаг поднимался на всех Олимпиадах, прошедших за минувшие 25 лет, гимн страны гордо звучал в честь одержанных нашими спортсменами побед. Недавно наша национальная сборная ярко доказала свой уровень на Зимней Универсиаде в Алматы, - подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства выразил уверенность в том, что Казахстан еще больше укрепит свои позиции на мировой спортивной арене, и пожелал отечественным спортсменам новых успехов и побед.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев в знак признания заслуг наградил почетного гостя мероприятия Президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейха Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабаха юбилейной медалью в честь 25-летия независимости Республики Казахстан.