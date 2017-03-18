Ирландец за 10 лет посетил все страны мира

Когда он начинал, у него практически не было денег.

Житель Северной Ирландии Джонни Уорд объездил весь мир - в буквальном смысле слова. 33-летний молодой человек провел последние десять лет в путешествиях, в результате он может похвастаться посещением всех стран планеты , сообщает , сообщает "Моя планета"





Когда он начинал, у него практически не было денег. Но за время путешествия он сумел заработать более $1,5 млн благодаря своему тревел-блогу.





Звучит потрясающе. Нюанс в том, что все это время он не перемещался от курорта к курорту, а побывал в том числе в не самых приятных местах — например, в опустошенных войной государствах или морях, кишащих пиратами… Ему приходилось иметь дело с коррумпированными пограничниками, грабителями и организаторами нелегальной миграции; он был дважды арестован при попытке пересечь в либерийскую границу во время вспышки эпидемии Эбола. А в Анголе Уорд стал свидетелем перестрелки вскоре после прибытия.





Но ни это, ни бесконечные сложности иного плана не отбили у путешественника страсти к приключениям. В каждой стране он старался провести несколько дней, а иногда недель, чтобы прочувствовать место. «Я могу с уверенностью сказать, что действительно пытался оценить и понять красоту каждой страны, в которой побывал», - утверждает Уорд. Он относится к той категории людей, которым претит строить жизнь по заранее намеченному плану: школа - вуз - работа в офисе пять дней в неделю - короткие отпуска - пенсия, «когда ты будешь слишком стар, чтобы наслаждаться жизнью» (так он выражается).



