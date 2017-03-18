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ДЧС: В горных районах Алматинской области ожидаются сходы лавин

18 марта 2017, 10:11

Будьте осторожны в горах.


Департамент по чрезвы­чайным ситуациям города А­лматы на основании штормового предупрежде­ния РГП «Казг­идромет» сообщает, что в период 18-19 марта в горных районах Алматинской области ожидается сход снежных лавин, передает Zakon.kz.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Лавинная опасность связанна с выпадением осадков и большой высотой снежного покрова.

Фото: kartinki24.ru

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