ДЧС: В горных районах Алматинской области ожидаются сходы лавин
18 марта 2017, 10:11
Будьте осторожны в горах.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» сообщает, что в период 18-19 марта в горных районах Алматинской области ожидается сход снежных лавин, передает Zakon.kz.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Лавинная опасность связанна с выпадением осадков и большой высотой снежного покрова.
Фото: kartinki24.ru
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