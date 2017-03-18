Любимый напиток казахстанцев за год резко подорожал
18 марта 2017, 10:12
Производство в чайно-кофейной сфере выросло на 36,4% за год.
Любимый напиток казахстанцев подорожал за год на 30,4% и стоил к весне 2,84 тысячи тенге за килограмм. Дороже всего чай обходится жителям обеих столиц и Костаная, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
В январе производство чая и кофе достигло 1,97 тысячи тонн - на 36,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Львиная доля производства приходится на Алматы (90,4%) - 1,78 тысячи тонн, на 41% больше, чем годом ранее. Именно в южной столице осенью прошлого года был запущен обновленный цех по производству и фасовке гранулированного чая ТОО «Tea House» стоимостью 500 млн тенге, модернизация которого была проведена в рамках второй пятилетки карты индустриализации. Кроме того, по программе «ДКБ - 2020» предприятие получило субсидирование процентной ставки по кредиту на частичное приобретение оборудования, что позволило увеличить производственную мощность на 20%. Теперь «Tea House» увеличило производство с 600 до 720 тонн чая в месяц, что составляет порядка 40% доли чайного рынка Казахстана. Предприятие, на котором работают более 300 сотрудников, экспортирует продукцию в Кыргызстан, Россию, Белоруссию и Монголию.
Еще 7,2% выпуска в январе 2017 обеспечили компании Алматинской области - 142 тонны, сразу на 77,5% больше, чем годом ранее.
Позитивное начало года идет вразрез с многолетней динамикой.
Так, в целом объемы выпуска в чайно-кофейной сфере в 2016 году уступали показателям 2015 года на 9,8%. С свою очередь, 2015 также не дотянул до показателей 2014 - на 6,8%. В текущем 2017 году есть шансы переломить негативный тренд.
Рынок чая и кофе остро нуждается в импортозамещении - собственное производство* по итогам 2016 года перекрыло лишь 31,6% спроса, против 35,6% годом ранее.
В то же время, потребление в сегменте растет: так, реализация на казахстанском рынке за год увеличилась на 0,4%, экспорт - сразу на 17,5%.
Рост спроса при спаде производства привел к росту импорта - плюс 7,5% за год.
За 2016 год в Казахстан было завезено 30,5 тысячи тонн чая (+6,7% за год), на 112,24 миллиона долл США (+1,9%).
Главные поставщики для казахстанских любителей этого благородного напитка - Кения (41,1% поставок в натуральном выражении, и 40,6% - в денежном), Индия (37,1% импорта в тоннах и 34,6% - в деньгах), и Россия (11,7% в тоннах и 17,7% - в стоимостном выражении).
По итогам февраля черный байховый чай обходился казахстанцам в 2,84 тысячи тенге за тонну - на 30,4% дороже, чем годом ранее.
Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны любимый напиток обходился жителям Алматы (3,23 тыс. тг за кг, +7,2% за год), Костаная (3,2 тыс. тг за кг, +38,4% за год) и Астаны (3,08 тыс. тг за кг, +36,8% за год).
Сильнее всего чай подорожал в Талдыкоргане - сразу на 48,9% за год, до 2,71 тыс. тг за кг.
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