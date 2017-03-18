В Алматы состоялся круглый стол по обсуждению проблем доказательной базы межгосударственных и национальных стандартов в рамках ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных работ»

Департаментом технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с ЮФ РГП »КазИнСт» поведен круглый стол по обсуждению проблем доказательной базы межгосударственных и национальных стандартов в рамках ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных работ».

В работе круглого стола приняли участие представители АО «КазДорНИИ», ТОО «Асфальтобетон-1», ТОО «ЮнидАс Групп», КазАДИ им.Гончарова, РГУ «Алматы қалалық жол зертханасы», ТОО «АДСК», ТОО «КазДорПроект», ТОО «СМЭУ», АФ АО «НацЭкС», ТОО «Казахский Промтранспроект», Представительства ТОО «НЦА» и другие.

В рамках проведения круглого стола были озвучены и обсуждены ряд серьезных проблем в дорожной отрасли, требующих решения, в числе которых следующие:

- в доказательной базе, разработанной под ТР ТС 014/2011 - 171 ГОСТ и в связи с этим, согласно Решению ЕЭК № 176, национальные стандарты на те же объекты подлежат отмене. При этом, ГОСТ ссылаются на национальные нормы (в т.ч. на битумы, противогололедные препараты и др.), если это связано с климатическими…… и другими значимыми условиями. Соответствующие национальные стандарты разработаны и действуют в РК, в свое время они разрабатывались с учетом европейских и международных стандартов;

- СТ РК распространяются, не только на дороги общего пользования, но и на дороги городов и населенных пунктов, а новые ГОСТ - только на дороги общего пользования. При этом, дороги населенных пунктов значительно отличаются от дорог общего пользования: своей загруженностью, стесненными условиями, подземными коммуникациями и отмена национальных стандартов создаст большие проблемы для городов и населенных пунктов. Уже сейчас, там где нет СНИП или НД на инфраструктуру городов и поселков (в т.ч. по паспортизации городских дорог, велосипедным дорожкам, обособленным и реверсивным полосам движения общественного и спецтранспорта, их содержанию и техническому обслуживанию, дорожной разметке, светофорам и дорожным знакам), прокуратура предъявляет штрафы соответствующим региональных органам.

В связи с этим, в срочном порядке необходимо провести актуализацию национальных стандартов, с учетом введенных в действие ГОСТ, в т.ч. по зерновому составу дорожно-строительных материалов и введению квадратных сит для их контроля, ссылкам на ГОСТ и там, где это необходимо, др. Для принятия и реализации, дальнейших мер по выходу из сложившейся ситуации в дорожной отрасли целесообразно просить вышестоящие органы и организации - КТРМ МИР РК, КАД, ЕАЭС принять ряд решений и разъяснений по поднимаемым вопросам и приступить к разработке необходимой нормативной базы документов.

В рамках проведения круглого стола поднимались и другие важные проблемы, предложения, по решению которых вместе с уже рассмотренными выше будут систематизированы и переданы в указанные компетентные организации.