Как получить квартиру без кредита и ипотеки

Санжар, расскажите пожалуйста о Вашей компании ALMACLOUD





Я основатель IT-компании ALMACLOUD. Мне часто задают вопросы по поводу организованной мною акции, где я разыгрываю Квартиры и Tesla Model S. "Зачем? В чем подвох? Какова цель?"

Это лотерея?





Нет, моя компания ALMACLOUD проводит розыгрыш в рамках Маркетинговой активности для узнаваемости бренда!

Почему Квартиры?





Мы все знаем, с какими сложностями в жизни можно столкнуться в нашей стране. Подчас люди не могут позволить себе даже самые простые покупки. Что уж говорить о таких серьезных вещах, как приобретение автомобиля или квартиры. Вы возвращаетесь в съемное жилье, думаете о том, что скоро надо снова платить владельцу, а в душе так хочется обзавестись своим жильем. Однако ипотеку могут себе позволить далеко не все люди. Процент по платежам внушает точку, а если даже сумма по ипотеке устраивает, нет понимания того, что произойдет завтра.





Насколько честно и открыто проходит сама процедура выбора победителя?





В нашем случае все честно и прозрачно. Повторяем – никто не может влиять на этот процесс, все происходит именно по воле случая и на Ваших глазах.









Как принять участие в Вашей акции?

Вам нужно выбрать для себя пакет на сайте www.almacloud.kz стоимостью от 3600 до 26000 тенге и оплатить его. Участвуют все города Казахстана. Зайдя на страницу: http://facebook.com/s.altayev , вы сможете наблюдать за происходящим в прямом эфире.

Какие бонусы у Вас предусмотрены?

50% полученных средств в ходе проекта компания ALMACLOUD.kz направит на помощь детям с микротией. Либо Вы можете отказаться от взноса и получить коды в кино или рестораны.





Что Вы можете пожелать нашим читателям?

Только вам решать, что лучше: съемное жилье, ипотека или своя собственная двухкомнатная квартира. Только вам делать выбор между подержанным авто и совершенно новой машиной.

Уже 23-его марта в 17.00 состоится праздничный концерт с розыгрышем iPhone 7 и 500.000 тенге. Для участия перейдите по ссылке: http://www.almacloud.kz, либо: +77088887088, +77088888877, и WhatsApp-чат по ссылке https://chat.whatsapp.com/5k5eNYLqEqC6UXLgay5JzA















