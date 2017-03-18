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Новости за сегодня

Назарбаев высказался о ежегодном ремонте дорог

 

Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналистов, почему каждый год в городах Казахстана ремонтируются одни и те же участки дорог, сообщает Казинформ.

Также был задан вопрос об использовании современных технологий при строительстве.

«Астана-Боровое» точно такая же дорога была: были ямы, и каждый год ремонтировали. Весь вопрос в технологиях. Все экономим, а все дешевое - себе дороже обходится. Хорошие дороги на основе бетона по новой технологии стоят вечно. Этот вопрос обращён ко всем органам местной власти, Правительству. Надо отработать технологии, и только по этой технологии разрешать строить дороги», - сказал Глава государства в ходе интервью казахстанским СМИ.

 

Анеля Касымова

 

18 марта 2017, 09:35
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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