Назарбаев высказался о ежегодном ремонте дорог

Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналистов, почему каждый год в городах Казахстана ремонтируются одни и те же участки дорог, сообщает Казинформ.

Также был задан вопрос об использовании современных технологий при строительстве.

«Астана-Боровое» точно такая же дорога была: были ямы, и каждый год ремонтировали. Весь вопрос в технологиях. Все экономим, а все дешевое - себе дороже обходится. Хорошие дороги на основе бетона по новой технологии стоят вечно. Этот вопрос обращён ко всем органам местной власти, Правительству. Надо отработать технологии, и только по этой технологии разрешать строить дороги», - сказал Глава государства в ходе интервью казахстанским СМИ.

Анеля Касымова