Шарапова рассказала о своем отношении к Серене Уильямс

Дисквалифицированная за употребление допинга российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем отношении к американке Серене Уильямс , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Vogue.





«Никто не отдает нам дань уважения за то, что мы — две женщины с совершенно разным прошлым — смогли добиться успеха для себя и своих близких. Вместо этого нас сталкивают друг с другом за наши различия. После всех травм и поражений проще всего было бы остановиться. А сохранить желание продолжать? С огромным уважением отношусь к Серене, как к спортсменке», — отметила Шарапова.





Россиянка и американка встречались на корте 21 раз. В 19 случаях победу одерживала Уильямс, дважды выигрывала Шарапова.





В том же интервью Vogue 29-летняя Шарапова призналась, что хочет завести детей. По ее словам, она не может это сделать из-за работы и нежелания пожертвовать одним ради другого.





Шарапова продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки с двух лет до 15 месяцев. Шарапова планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.



