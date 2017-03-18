15 невероятных фотографий большого скопления животных

На фотографии дикой природы всегда интересно посмотреть, но снимки сотен, а порой и тысяч животных одновременно способны приковать взгляд очень надолго. Об этом пишет Об этом пишет Travelask.ru





В основном людям кажется, что им принадлежит вся планета: океаны, моря, леса, горы, поля — все это собственность человека, и он волен делать с ней все, что вздумается. Зачастую мы забываем, что делим этот мир с миллионами видов других созданий, а значит, мы должны учитывать и их интересы. Эти фотографии напомнят, что мы далеко не единственные живые существа на планете и стоит им собраться вместе, люди перед ними окажутся абсолютно беспомощными. Животные — вот кто действительно играет тут самую важную роль!





Облако прекрасных бабочек Монарх





Стая летучих мышей на закате отправляется на охоту





Миграция огромного количества антилоп гну





Тысячи скатов возле берегов Мексики





Бессчетная стая сардин





Дух захватывает от такого количества моржей





Стая чудесных розовых фламинго





Миграция самых больших наземных животных — слонов





Со стадом африканских буйволов лучше не пересекаться





Море, полное медуз





Чайки, кружащие над океаном в поисках корма





Полчище саранчи в полях Мадагаскара





Воды, кишащие молотоголовыми акулами





Красные крабы острова Рождества



