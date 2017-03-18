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Президент об Аблязове: Однажды предавшему я никогда не верю

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова, которое рассмотрят в суде в Алматы.

«Меня расстраивает, не думайте, что те ребята, которых я поставил в первые годы независимости. Того же Аблязова министром поставил, 30 с лишним лет было. Я все время ему хорошо делал. Видишь вот, провалился, проворовался, ходит где-то. Второй раз прости, третий раз расставайся. Я придерживаюсь этого постулата», — сказал Назарбаев на встрече с представителями республиканских СМИ, запись которой транслировали по телевидению в пятницу вечером.

«Можно доверять до поры до времени. Однажды предавшему я никогда не верю. И я считаю, что это правильно. Может быть жестко, но правильно. Потому что обязательно он еще раз так сделает», — добавил президент.

Предварительное слушание по делу бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова началось в пятницу в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Суд проходит в открытом режиме и началось без участия главного подсудимого Мухтара Аблязова. Экс-банкир с 2009 года находится в бегах и сейчас проживает во Франции.

На скамье подсудимых также бывший топ-менеджмент БТА Банка — бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления Садуакас Мамеш. Все они обвиняются в хищениях в особо крупном размере. Аблязову инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.

 

18 марта 2017, 10:42
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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