Назарбаеву не нравятся стихи, фильмы и памятники в его честь

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о том, нравятся ли ему создание в стране фильмов, песен, стихов и памятников в его честь.

Президент Казахстана ранее провел встречу с представителями республиканских СМИ. В ходе встречи шеф-редактор сайта Esquire.kz Гульнар Бажкенова задала ему вопрос.

«В последнее время в вашу честь слагают песни, стихи, вам ставят фильмы, памятники, славословия депутатов ваш адрес достигли невероятных высот по своей тональности. И поправка в 91 статью Конституции закрепила уже особый статус первого президента. Мой вопрос очень прост: как вы к этому относитесь? Вам вообще это нужно? Или это нужно тем людям, которые это все делают?», — спросила главу государства Бажкенова.

«Одним предложением могу сказать: отношусь плохо, мне это не нужно. Я все время открыто об этом говорю», — ответил президент на встрече, запись которой транслировали по телевидению в пятницу вечером.

Он процитировал слова Марка Аврелия, который сказал: «При жизни строя памятники, не верь, что будущие поколения тебя вспомнят».

«То есть по делам надо судить все же. Смотрите, что получается: те же люди, которые когда-то голосовали, шумели, поддерживали памятнику Ленину, Сталину, те же люди потом их низвергали. Если когда не будет меня президентом, следующее поколение, на решение которого я не могу повлиять, так решат, ну что я? Должен с этим согласиться», — сказал Назарбаев.

«Единственное, я дал согласие, назвать моим именем Назарбаев Университет, потому что это создавалось уникальное учебное заведение, которое послужит примером для всех наших университетов, чтобы приковать внимание общества к этому, приковать внимание правительства, чтобы нормально развивалось,. Этот университет стал не только университетом, а научным центром Казахстана. Таковым он и остается», — продолжил Назарбаев.

Президент отметил, что на все остальное он никогда не давал своего согласия.

«Поэтому пользуясь случаем еще раз я говорю: мне это не надо. Мне это не нравится. Я другое скажу: и о политике, и о каждом человеке будут судить о его делах, какой он был человек, человечный, добрый, хороший отец, хорошая мать и так далее. Что-то оставил след. Об этом будут судить. О чем мне волноваться? О моей судьбе. Мне надо было возглавить мой народ, чтобы построить новое государство Казахстан и поставить его на карту. Построить столицу этого государства, с нуля, на чистом поле. Вот смотрите. Астана - гордость нашей страны», — заключил Назарбаев.

В последние годы в Казахстане о Нурсултане Назарбаеве сняли серию фильмов, написали множество книг. Его именем даже предлагали назвать столицу страны, а также аэропорт и другие объекты. Однако глава государства решительно отверг идею переименования Астаны.