В ЮКО в честь Наурыза прошли соревнования по национальным играм

По итогам игр и состязаний были вручены ценные подарки и благодарственные письма.

Сегодня в Молодежном ресурсном центре в преддверии празднования 22-марта Дня весеннего равноденствия состоялось праздничное мероприятие " Ұлыстың Ұлы күні Наурыз" , передает пресс-служба акима ЮКО.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Южно-Казахстанской области У.Садибеков , руководители Молодежных ресурсных центров городов и районов, представители различных учреждений, а также студенты высших и средних учебных заведений.

В рамках праздничного мероприятия были проведены соревнования по армрестлингу, поднятию гирь, казахской борьбе, перетягиванию канатов. Также состоялись состязания среди рукодельниц и конкурс по исполнению традиционных песен среди молодежи.





По итогам игр и состязаний были вручены ценные подарки и благодарственные письма.

В частности, по армрестлингу 1 место занял Магжан Шамиев из Шымкента, 2 место Талгат Актай, а 3 место завоевал Абильда Ержан из Шардары.

Мактаральской молодежи не было равных среди участников состязания по перетягиванию канатов. Участники из Шымкента заняли 2 место, участники из Толебийского района - 3 место.

В соревновании по гиревому спорту 1 место занял Айнабек Мурат из Шардаринского района, 2 место - Бакытжан Турдыкулов из Сарыагашского района, 3 место - уроженец Толебийского района Мухтаржан Саралиев.

В конкурсе национального рукоделия первое место занял Канат Кенесов из Сарыагашского района, второе место Жанайым Нурдиллаева из Шымкента, а третье место заняла Акерке Жолдас из Байдибекского района. В конкурсе по исполнению традиционных песен особо отличился Елдос Жусипов, а второе место в этом конкурсе заняла Айлез Назерке. Тройку лидеров данного конкурса замыкает Ханыбек Токтакулов, который представил Толебийский район.



