Кыргызстан получит помощь от Казахстана для адаптации экономики страны к требованиям ЕАЭС

17 марта в Москве в рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Республика Казахстан и Кыргызская Республика подписали документы о предоставлении технической и финансовой помощи Кыргызстану в процессе адаптации экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как отметил Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов, «мы надеемся, что поддержка со стороны государств ЕАЭС позволит нам в максимально короткие сроки воспользоваться всеми преимуществами интеграции, увеличить участие предприятий республики во взаимной торговле и повысить уровень жизни в стране. Я рад, что договорённости, которые были достигнуты на уровне Президентов, воплотились в подписанные сегодня соглашения».

По словам Вице-премьер-министра Кыргызстана, республика проделала большую работу, чтобы создать условия, гарантирующие обеспечение качества и безопасности товаров, поставляемых в страны Союза. «Средства от Казахстана как раз будут направлены на модернизацию и развитие необходимой инфраструктуры, в частности, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий», - заявил Олег Панкратов.

Казахстан увеличит объёмы финансовой поддержки с 7 до 41 млн долларов. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство, модернизацию и дооснащение контрольно-пропускных пунктов и лабораторий в Кыргызской Республике.

Упростится также процесс взаимодействия двух стран. Кыргызстан и Казахстан согласовали уполномоченные органы, которые будут определять условия и форматы предоставления помощи, - Министерство экономики Кыргызстана и Министерство финансов Казахстана.

Ранее Казахстан расширил с 1 января 2017 года перечень продукции из Кыргызстана, разрешенной к ввозу в Казахстан, по 85 группам товаров, которые произведены кыргызскими предприятиями из соответствующего реестра предприятий ЕАЭС. До этого ввоз был разрешен только в 5 областей и по 14 группам. Об этом заявлял Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев на заседании Евразийского межправительственного совета 7 марта этого года в Бишкеке. «С 1 января расширен перечень товаров, разрешенных к перемещению из Кыргызстана в Россию по территории Казахстана, на 86 дополнительных групп товаров. Кроме этого, с февраля этого года разрешены к ввозу на территорию Казахстана 46 групп товаров, подлежащих ветеринарному контролю и расширен перечень разрешённых к ввозу на территорию 5 областей Казахстана товаров до 39 групп», - сообщал Бакытжан Сагинтаев.

По словам Премьер-министра Казахстана, республика также готова в установленном порядке расширить перечень предприятий Кыргызстана для поставки продукции в Казахстан.

Правительство Казахстана намерено помогать Кыргызской Республике адаптироваться к условиям и стандартам Евразийского экономического союза. В частности, было подписано Соглашение о досрочном предоставлении унифицированного железнодорожного тарифа при перевозках грузов транзитом через Казахстан. Оно вступило в силу в январе этого года. По оценкам экспертов, досрочное применение норм соглашения позволит кыргызским грузоотправителям сэкономить порядка 60 млнн долларов.

«Уверен, что выстраивание наших взаимоотношений на принципах взаимной поддержки, поиска компромиссов и выработки эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления Союза, повышения его привлекательности в мировом сообществе», - заявлял Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, что Кыргызстану в рамках переходного, адаптационного периода к условиям Евразийского экономического союза уже оказывается помощь со стороны Российской Федерации. Создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 500 млн долларов.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, модернизации и развитию экономики Кыргызстана, эффективному использованию возможностей в связи с участием стран в евразийской экономической интеграции.

Для решения вопросов по интеграции Кыргызстана в ЕАЭС Российской Федерацией выделены 200 млн долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение было подписано в Бишкеке в апреле 2015 года.