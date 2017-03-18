Киркоров объявил об уходе из большого шоу-бизнеса
18 марта 2017, 11:11
Певец, которому в апреле исполнится 50 лет, сократит количество выходов в свет и посвятит себя творчеству.
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что решил меньше появляться на публике и уходит из большого шоу-бизнеса, передает Лента.ру со ссылкой на портал Russian Showbiz.
«Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу», — сказал исполнитель. При этом Киркоров уточнил, что хочет уйти «от всей этой суеты», а не завершить карьеру, отмечает издание.
По информации портала, певец, которому в апреле исполнится 50 лет, сократит количество выходов в свет и посвятит себя творчеству. «Мне гораздо интереснее делать проекты», — подчеркнул артист.
В ноябре 2016-го между Киркоровым и лидером французской группы Space Дидье Маруани произошел конфликт. Последний обвинил российского исполнителя в плагиате и подал иск в суд. По утверждению Маруани, песня Киркорова «Жестокая любовь» — переработка произведения Symphonic Space Dream французского коллектива.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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