Киркоров объявил об уходе из большого шоу-бизнеса

Певец, которому в апреле исполнится 50 лет, сократит количество выходов в свет и посвятит себя творчеству.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что решил меньше появляться на публике и уходит из большого шоу-бизнеса, передает передает Лента.ру со ссылкой на портал Russian Showbiz.





«Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу», — сказал исполнитель. При этом Киркоров уточнил, что хочет уйти «от всей этой суеты», а не завершить карьеру, отмечает издание.





По информации портала, певец, которому в апреле исполнится 50 лет, сократит количество выходов в свет и посвятит себя творчеству. «Мне гораздо интереснее делать проекты», — подчеркнул артист.





В ноябре 2016-го между Киркоровым и лидером французской группы Space Дидье Маруани произошел конфликт. Последний обвинил российского исполнителя в плагиате и подал иск в суд. По утверждению Маруани, песня Киркорова «Жестокая любовь» — переработка произведения Symphonic Space Dream французского коллектива.



