Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Аблязова и его сообщников

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам М.Какимжанов огласил решение о возможности рассмотрения уголовного дела без присутствия основного фигуранта Мухтара Аблязова, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот ворос был поставлен накануне 17 марта в ходе предварительного слушания.

- Учитывая, что в распоряжении суда имеется достоверная информация о том, что подсудимый Аблязов уклоняется от органов уголовного преследованияи и суда, подлежит применению статья 335 ч.2 УПК РК, которая предусматривает, что разбирательство дела при отсутствии подсудимого может быть допущено лишь в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан, и уклоняется от явки в суд...... Согласно статье 335 ч.2 УПК, разбирательство дела в отношении подсудимого Аблязова провести в его отсутствие. Организовать публикацию сообщения о дате, месте и времени начала судебного заседания в республиканских средствах массовой информации и общедоступных телекоммуникационных сетях, - озвучил постановление председательствующий судья Какимжанов.

Главное судебное разбирательство состоится 3 апреля в 10.00 часов.

В 2013 году Аблязов был арестован в соответствии с международным ордером на Лазурном берегу и с тех пор находился под стражей во Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия, Украина и Казахстан. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики отменил решение Премьер-Министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу иосвободил его из-под ареста. В ответ на это Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление о том, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.

В РК Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 6 млрд долларов. По другим данным, Аблязов и его сообщники похитили 7,5 млрд долларов. Казахстанской стороне удалось обнаружить большую часть активов, выведенных за границу под видом кредитов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.

Аблязов обвиняется по статьям 263 ч.4 УК РК в редакции от 2014 года - «создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»; 176 ч.3 - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; 24 ч.3 - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; 193 ч.3 - «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; 220 ч.1 - «Незаконное использование денежных средств банка»; 228 - «Злоупотребление полномочиями» УК РК. Помимо Аблязова на скамье подсудимых Жаксылык Жаримбетов - экс-заместитель председателя правления БТА Банка, Садуакас Мәмеш - бывший председатель правления БТА банка и Кайрат Садыков - бывший директор по кредитованию.

Подсудимые Аблязов и Жаримбетов обвиняются в совршении преступлений, которые относятся к категории особо тяжких.