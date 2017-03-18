Утренняя сессия: USDKZT_TOM = 315,38

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM) и евро с расчетами T+1 в тенге (EURKZT_TOM) и в долларах США (EURUSD_TOM). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) и китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 21-23 марта (Наурыз мейрамы) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 18 марта, на понедельник, 20 марта. Для указанных инструментов данная сессия является основной.

В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 315,38 тенге за доллар, объем торгов - 32 400 тыс. USD.

По евро с расчетами T+1 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. В

се тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.