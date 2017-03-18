Чтобы достать тело ребенка, люди в Зимбабве разорвали крокодила
18 марта 2017, 12:00
Останки мальчика захоронили в деревне.
В Зимбабве жители деревни застрелили и распотрошили крокодила, который съел 8-летнего мальчика, передает Pravda.ru со ссылкой на Daily Mirror.
Животному вспороли брюхо, чтобы достать тело ребенка. Через несколько дней после инцидента останки мальчика захоронили в деревне.
Фото: pravda.ru
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