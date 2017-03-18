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Новости за сегодня

Несвоевременно перечисленные ОПВ влекут за собой административную ответственность

Одной из приоритетных задач органов государственных доходов является обеспечение полноты и своевременности исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд.

ДГД по Западно-Казахстанской области напоминает, что своевременно не удержанные или не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов с начисленной пеней на каждый день просрочки.

Пеня начисляется в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной уполномоченным органом, на каждый день просрочки.

При образовании задолженности по обязательным пенсионным взносам орган государственных доходов направляет агентам «Уведомление о сумме обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению в накопительные пенсионные фонды» по установленной форме. При этом уведомление не направляется в случае, если задолженность по обязательным пенсионным взносам не превышает сумму в размере 1 МРП.

Агенты в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления обязаны предоставить в орган государственных доходов списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам.

При получении от агентов списков вкладчиков производится взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам с банковских счетов агентов на основании инкассового распоряжения.

При непредставлении агентами списков вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, и непогашении задолженности по обязательным пенсионным взносам орган государственных доходов выносит распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассе агентов.

За нарушения законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении также предусмотрена административная ответственность. В частности, за такие нарушения пенсионного законодательства как непредставление в орган государственных доходов списков вкладчиков либо несвоевременное или неполное исчисление, удержание или уплата обязательных пенсионных выносится предупреждение.

В случае, если вышеперечисленные деяния совершенны повторно в течение года после наложения административного взыскания, это влечет штраф от 10 до 50 процентов от суммы не перечисленных, неполно исчисленных, удержанных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в зависимости от категории субъекта.

Во избежание привлечения к административной ответственности и принятия органами государственных доходов мер по взысканию задолженности необходимо своевременно производить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.

В целях своевременного реагирования налогоплательщики должны регулярно просматривать все уведомления, поступающие в web-приложение «Кабинет налогоплательщика» и производить сверки с органами государственных доходов по полноте уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Также сообщаем, что списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет ежеквартально размещаются на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан www.kgd.gov.kz.


18 марта 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов ЗКО

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