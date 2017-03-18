В Толебийском районе ЮКО началось строительство птицефабрики

С участием акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева состоялся выездной специализированный семинар «Кооперация – основа развития агропромышленного комплекса», посвященный развитию птицеводства. В мероприятии приняли участие специалисты управления сельского хозяйства, заместители акимов районов, крестьяне, и представители финансовых организаций , передает пресс-служба акима региона.

В первую очередь глава региона заложил капсулу фермы «Леңгір құс», расположенной в селе Киели тас и пожелал удачи в развитии птицеводства.

«В соответствии с поручением Главы государства, в целях развития сельскохозяйственной кооперации мы проводим специализированные семинары по развитию сельского хозяйства во всех районах области. Сегодня, 24 предпринимателей, создав сельскохозяйственный кооператив «Ленгер құс» в Толебийском районе, решили заниматься птицеводством и получили льготный кредит от государства. Это должно послужить примером для остальных», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, что 50% затрат на приобретение оборудования для мини птицефабрик субсидируются государством, а за каждую голову племенного мяса цыплят предусмотрено субсидирование в размере 400 тенге.

Кроме того, за каждый килограмм произведенного мяса птицы, крестьяне получат финансовую помощь в размере 40 тенге. Данная птицеферма, имеющая полувековую историю является совместным предприятием ТОО «Шымкент құс». На сегодня в птицеферме выращивают более 600 тысячи птиц. В год производится 14 млн. штук яиц. Продукция поставляется в южные регионы и в соседние области.

В ходе семинара обсудили вопросы развития птицеводства, а участников проинформировали о предоставляемых льготах со стороны государства. Цель мероприятия - увеличить объемы продукции путем создания кооперативов по птицеводству.

Отметим, что на сегодняшний день в области выращивается 2 млн. 401 тыс. голов птицы. 50 процентов принадлежат частным и подсобным хозяйствам. Южный регион способен охватить собственным мясом птицы на 74,3 процентов, и на 75 процентов производством яиц. Поэтому перед совместными предприятиями стоит задача развития птицеводства и повышения объема продукции.

Кроме того, глава региона ознакомился с деятельностью ТОО «ADS Agro», расположенного в селе Коксайек. Товарищество, на 19 гектарах занимается разведением крупного рогатого скота и племенных лошадей.

Откормочная площадка, открытая в 2012 году и рассчитана на 1560 голов.

В настоящее время здесь откармливают 600 голов крупного рогатого скота. Наряду с этим, здесь работает станция по убою скота. АО «Казагрофинанс» предоставило хозяйству кредит в размере 214 млн. тенге. Эти средства были использованы для строительства откормочной площадки.

Более того, хозяйство обеспечивает работой около 100 человек. В текущем году, за каждый килограмм произведенного мяса хозяйство получило государственную субсидию в размере 170 тенге, и 75.4 млн. тенге за мясо крупного рогатого скота.