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В Алматы в бассейне р. "Киши Алматы" сошла снежная лавина

18 марта 2017, 12:22

Объем сошедшей лавины составляет 400 куб.м.


18 марта около 10 часов в бассейне р.Киши Алматы на лавиносборах № 22 и № 5 произошел самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДЧС г. Алматы.

По наблюдениям сотрудников АГЭУ "Казселезащита", лавина осталась на склоне горы Иле-Алатау и не дошла до реки "Киши Алматы". Объем сошедшей лавины составляет 400 куб.м.

Жертв и пострадавших нет.

Фото с сайта kt.kz

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