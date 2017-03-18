В Алматы в бассейне р. "Киши Алматы" сошла снежная лавина
18 марта 2017, 12:22
Объем сошедшей лавины составляет 400 куб.м.
18 марта около 10 часов в бассейне р.Киши Алматы на лавиносборах № 22 и № 5 произошел самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДЧС г. Алматы.
По наблюдениям сотрудников АГЭУ "Казселезащита", лавина осталась на склоне горы Иле-Алатау и не дошла до реки "Киши Алматы". Объем сошедшей лавины составляет 400 куб.м.
Жертв и пострадавших нет.
Фото с сайта kt.kz
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