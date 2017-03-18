Почти 200 тонн продукции планируют реализовать в Актобе жамбылские сельхозпроизводители
18 марта 2017, 12:36
В течение двух дней на площади перед Дворцом спорта «Коныс» будет проходить ярмарка, на которой более 140 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий намерены реализовать 177 тонн продукции.
В Актобе в рамках поручений Главы государства по развитию межрегиональной кооперации проходят Дни Жамбылской области, передает пресс-служба акима области.
По итогам 2016 года товарооборот между двумя Актюбинской и Жамбылской областями по предварительным данным составил 639,7 млн. тенге. В текущем году, этот показатель, безусловно, увеличится в разы, прежде всего за счет организации таких крупных мероприятий.
В течение двух дней на площади перед Дворцом спорта «Коныс» будет проходить ярмарка, на которой более 140 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий намерены реализовать 177 тонн продукции.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев посетили ярмарку, осмотрев продукцию представленной гостями.
Жамбылские товаропроизводители намерены реализовать 23 тонны мяса, 10 тонн колбасных изделий, 13 тонн молочных изделий, 5 тыс яиц, 1,5 тонны кондитерских изделий и 6 тонн макаронных, 10 тонн сахара, 7 тонн рыбы, 2 тонны меда и 80 тонн фруктов, овощей. Цены будут на 10-20 % ниже, чем на местных рынках.
Кроме того, на откормочных площадках актюбинцам будет представлено 3 тонны баранины и 3 тонны говядины.
Для жителей города силами творческих коллективов Жамбылской области был организован праздничный концерт.
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