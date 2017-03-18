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Тактико-специальные учения проходят на полигонах Вооруженных Сил Казахстана

18 марта 2017, 12:46

В ходе выполнения учебно-боевых задач впервые опробованы поступившие на вооружение отечественные бронированные машины «Арлан».


В Региональном командовании «Восток» - на общевойсковом полигоне «Шығыс», в Региональном командовании «Запад» - на полигоне «Каработан» проходят тактико-специальные учения, сообщает пресс-служба МО РК.

Они предусматривают отработку вопросов по приведению воинских частей в боевую готовность, выдвижению личного состава в заданный район и оборудованию полевого лагеря, ведению разведывательно-боевых действий с использованием специализированной военной техники, выводу сил и средств в район выполнения задач.



По сценарию подразделения выдвигаются в населенный пункт, где незаконными вооруженными формированиями захвачен ряд объектов. Военнослужащие блокируют здание, организовывают блокпосты, проводят штурм и ликвидируют боевиков.







В ходе выполнения учебно-боевых задач спецподразделениями были впервые опробованы поступившие на вооружение отечественные бронированные колесные машины «Арлан».















Учения проводятся во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, а также местными исполнительными органами.

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