Тактико-специальные учения проходят на полигонах Вооруженных Сил Казахстана

В ходе выполнения учебно-боевых задач впервые опробованы поступившие на вооружение отечественные бронированные машины «Арлан».

В Региональном командовании «Восток» - на общевойсковом полигоне «Шығыс», в Региональном командовании «Запад» - на полигоне «Каработан» проходят тактико-специальные учения , сообщает пресс-служба МО РК.





Они предусматривают отработку вопросов по приведению воинских частей в боевую готовность, выдвижению личного состава в заданный район и оборудованию полевого лагеря, ведению разведывательно-боевых действий с использованием специализированной военной техники, выводу сил и средств в район выполнения задач.









По сценарию подразделения выдвигаются в населенный пункт, где незаконными вооруженными формированиями захвачен ряд объектов. Военнослужащие блокируют здание, организовывают блокпосты, проводят штурм и ликвидируют боевиков.

















В ходе выполнения учебно-боевых задач спецподразделениями были впервые опробованы поступившие на вооружение отечественные бронированные колесные машины «Арлан».

































Учения проводятся во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, а также местными исполнительными органами.