Тактико-специальные учения проходят на полигонах Вооруженных Сил Казахстана
18 марта 2017, 12:46
В ходе выполнения учебно-боевых задач впервые опробованы поступившие на вооружение отечественные бронированные машины «Арлан».
В Региональном командовании «Восток» - на общевойсковом полигоне «Шығыс», в Региональном командовании «Запад» - на полигоне «Каработан» проходят тактико-специальные учения, сообщает пресс-служба МО РК.
Они предусматривают отработку вопросов по приведению воинских частей в боевую готовность, выдвижению личного состава в заданный район и оборудованию полевого лагеря, ведению разведывательно-боевых действий с использованием специализированной военной техники, выводу сил и средств в район выполнения задач.
По сценарию подразделения выдвигаются в населенный пункт, где незаконными вооруженными формированиями захвачен ряд объектов. Военнослужащие блокируют здание, организовывают блокпосты, проводят штурм и ликвидируют боевиков.
В ходе выполнения учебно-боевых задач спецподразделениями были впервые опробованы поступившие на вооружение отечественные бронированные колесные машины «Арлан».
Учения проводятся во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, а также местными исполнительными органами.
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