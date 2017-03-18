Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства

М. Калымжанов,

Помощник Генерального Прокурора

Управления по надзору в сфере

нормотворческой деятельности

Анализ практики применения норм нового Уголовно-процессуального кодекса показал эффективность новых институтов.

Отказ от доследственной проверки и стадии возбуждения уголовного дела способствовал максимальной защите прав граждан, намного быстрее стали приниматься меры к восстановлению прав потерпевших.

Автоматизация ведения Единого реестра досудебных расследований вооружила ведомственный контроль и прокурорский надзор возможностью отслеживания расследования в режиме «он-лайн».

Определенно снизил нагрузку на оперативно-следственный состав и комплекс упрощенных форм расследования, который позволил быстрее завершать и направлять в суд уголовные дела.

Оправдали себя такие институты как ускоренное досудебное расследование и процессуальное соглашение.

За счет расширения оснований примирения увеличилось количество дел, по которым стороны примирились до суда.

Положительно зарекомендовали себя на практике институт следственного судьи.

22-й шаг Плана Нации предусматривает необходимость обеспечения баланса между обвинением и защитой за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий.

Законом от 31 октября 2015 года следственному судье дополнительно переданы полномочия по санкционированию осмотра жилого помещения, обыска, выемки, личного обыска.

За прокурором в настоящее время сохранены полномочия по санкционированию негласных следственных действий, принудительного получения образцов у потерпевшего, свидетеля, принудительного освидетельствования потерпевшего, свидетеля, заявителя.

Говоря об обеспечении баланса между обвинением и защитой, нельзя не отметить существенное расширение в новом УПК полномочий защитника, в том числе на досудебной стадии уголовного процесса.

Предметы, документы, сведения, а также иные данные, представленные защитой, подлежат обязательному приобщению к материалам дела.

Защитник вправе сам опрашивать лиц, в том числе с использованием научно-технических средств, а также самостоятельно получать на договорной основе заключения эксперта, специалиста и ходатайствовать о приобщении таких заключений к делу.

Все эти полномочия создали реальную состязательность на досудебной стадии. Но многое зависит от компетентного подхода самих адвокатов к этим правам.

Оправдывает себя введение института процессуального прокурора.

С момента регистрации заявлений и сообщений в ЕРДР процессуальное руководство расследованием прокурорами осуществлялось более чем по 1,5 тыс. делам.

Эффективность их расследования и последующего направления в суд намного превысила аналогичные показатели по остальным уголовным делам.

Возникавшие с первых дней работы проблемные вопросы, связанные с применением нового УПК, в ежедневном режиме изучались межведомственной рабочей группой, в которую вошли представители руководства и опытные работники органов уголовного преследования и Верховного Суда.

Этой группой территориальным органам давались разъяснения касательно вопросов ведения ЕРДР, дел частного обвинения, прерывания сроков досудебного расследования, освобождения из-под стражи при внесении залога, процессуального соглашения и других.

В рамках этой группы также выработаны уточняющие поправки в УК и УПК, которые должны исключить их двоякое понимание и пробелы в регулировании.

Так, на практике возникли разные мнения относительно оснований завершения дел об уголовных проступках, по которым истек годичный срок давности привлечения к уголовной ответственности. По уголовным проступкам срок давности не прерывается и, соответственно, по истечении одного года наказать за него невозможно. В этой связи, предложена уточняющая поправка о прекращении таких дел при истечении срока давности, в т.ч при неустановлении лица, его совершившего.

Возникли споры вокруг института прерывания сроков досудебного расследования: можно или нет в период их прерывания проводить процессуальные действия? Госорганы предлагают предусмотреть в УПК, что если срок прерван из-за неустановления лица, совершившего деяние, либо если данное лицо скрылось, то можно проводить розыск и негласные следственные действия, не возобновляя дела. Хотя, на наш взгляд, и сейчас закон позволяет это делать, т.к. прерывание сроков расследования не означает полное приостановление производства по делу.

Одновременно группой выработаны предложения о совершенствовании положительно зарекомендовавших себя на практике новелл (касательно института следственного судьи, начала досудебного расследования), дальнейшем упрощении производства по делу, усиления гарантий соблюдения прав участников уголовного процесса и др.

Видится практическая необходимость в исключении обязанности следственного судьи проводить судебное заседание по ходатайствам о санкционировании ареста имущества. Это связано с возможностью принятия судьей решения на основании представленных материалов дела. При необходимости исследования доказательств для принятия обоснованного решения судья по общим правилам вправе назначить проведение судебного заседания с участием сторон и прокурора.

Одновременно усматривается необходимость в обязательном проведении судебного заседания при рассмотрении следственным судьей жалоб на действия (бездействия) и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора, т.к. по таким жалобам необходимо обеспечить объективность и всесторонность исследования всех обстоятельств с изучением материалов дела и заслушиванием позиций участников процесса.

В целях упрощения уголовного процесса и установления дополнительного «фильтра», исключающего необходимость осуществления полноценного расследования, выработана поправка о возможности оставления заявления, сообщения без регистрации в ЕРДР в случаях, когда в результате первых неотложных следственных действий установлено отсутствие события либо состава уголовного правонарушения.

Для упрощения процедуры предания гласности данных досудебного расследования, усматривается необходимость в предоставлении права лицу, осуществляющему досудебное расследование, самому определять пределы и объемы сведений, составляющих тайну следствия.

Указанное право связано с необходимостью освещения в СМИ принимаемых мер по защите прав граждан от преступных посягательств, оперативного реагирования на публикации с признаками правонарушений, а также формирования объективного общественного мнения об органах уголовного преследования.

В целях упрощения порядка принятия процессуальных решений и снижения нагрузки на органы следствия усматривается необходимость в закреплении за дознавателем права на прекращение уголовного дела при установлении отсутствия уголовного правонарушения после проведения неотложных следственных действий по делам, по которым предварительное следствие является обязательным.

Выработаны согласованные поправки о необходимости упрощения и ускорения процедуру рассмотрения и принятия решений по жалобам участников уголовного процесса путем предоставления права обжалования действий (бездействий), решений прокурора, а также отказ в удовлетворении жалобы на действия (бездействия), решения следователя, дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания по уголовному делу следственному судье. При этом, как указано выше рассмотрение таких жалоб следственным судьей предлагается осуществлять с обязательным назначением и проведением судебного заседания.

Усматривается необходимость расширения прав третьих лиц, чьи права и интересы затрагиваются решением следственного судьи, путем предоставления им права на подачу соответствующей жалобы.

Требует дальнейшего совершенствования норма статьи 129 УПК (Доставление) с позиции обеспечения соблюдения прав граждан, вовлекаемых в уголовный процесс и эффективности ее процессуального применения на практике.

В этой связи, предлагается установить период, с момента которого исчисляется 3-х часовой срок доставления, а также определить порядок применения данной меры процессуального принуждения.

Выработаны поправки о необходимости закрепления обязанности лица, осуществляющего досудебное расследование, о незамедлительном вынесении постановления о признании лица потерпевшим с момента установления достаточных данных, свидетельствующих о причинении уголовным правонарушением морального, физического или имущественного вреда.

Положительно зарекомендовал себя на практике институт залога, что дает возможность для его дальнейшего совершенствования. По аналогии с УПК РФ дополнительной целью применения залога предлагается определить применение его для предупреждения совершения подозреваемым, обвиняемым новых умышленных уголовных правонарушений. Нормами действующего УПК не предусмотрены никакие правовые последствия в случае совершения в период применения залога вышеуказанных уголовных правонарушений. Внесение таких поправок позволит обеспечить основную цель применения мер пресечения - обеспечение производства по уголовному делу и недопущение занятия преступной деятельностью.

В целях обеспечения единообразной практики усматривается необходимость в установлении минимальных размеров залога, которые могут быть внесены лицами, отнесенными статьей 145 УПК к социально-уязвимой категории, и определить имущество, эквивалентное этой сумме, которое может быть предоставлено в качестве залога.

Во исполнение обязательств, вытекающих из Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, и для усиления защиты прав иностранных граждан, в отношении которых избрана и санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей или домашний арест, усматривается необходимость в регламентации вопросы уведомлений и посещений таких лиц представителями дипломатических представительств, консульств. Указанные положения также требуют внесения изменений и дополнений в Закон «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» путем установления компетенции Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности по установлению порядка посещений иностранцев, а также в нормы КоАП в части уведомления посольства, консульства или иного представительства этого государства при осуществлении административного задержания.

Усматривается необходимость в устранении пробела, связанного с санкционированием следственным судьей ходатайства о продлении срока содержания подозреваемого под стражей в период изучения уголовного дела другими участниками процесса, т.к. нормы УПК предусматривают процедуру продления при ознакомлении с делом только подозреваемого, обвиняемого и его защитника.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает социальные гарантии отстраненному от должности подозреваемому, обвиняемому в виде выплаты государственного пособия не менее одного минимального размера заработной платы, однако законодательством порядок ее выплаты не регламентирован.

В этой связи, необходимо предусмотреть компетенцию Правительства Республики на установление порядка выплаты такого государственного пособия.

В целях дальнейшего усиления состязательности в уголовном процессе и недопущения ограничений прав защитников необходимо предусмотреть запрет на возможность исключения лицом, осуществляющим досудебное расследование, объектов экспертного исследования при назначении защитником экспертизы на договорной основе в соответствии с положениями пункта 2) части 3 статьи 122 УПК.

Для устранения пробела, связанного с отсутствием понятия «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие назначению главного судебного разбирательства», в статье 323 УПК выработана поправка о закреплении исчерпывающего перечня оснований, по которым суд вправе возвратить уголовное дело прокурору для их устранения.

Ранее данный вопрос был урегулирован положениями утратившего силу Нормативного Постановления Верховного Суда №19 от 13 декабря 2001 года «О возвращении судами уголовных дел для дополнительного расследования».

Усматривается необходимость расширения перечня вопросов, рассматриваемых судом при исполнении приговора. К ведению суда необходимо дополнительно отнести вопросы объявления, прекращения международного розыска, избрания мер пресечения в отношении лиц, осужденных судом и уклоняющихся от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, т.к. на практике данные вопросы законодательно не урегулированы.

Указанные, а также иные поправки включены в Концепцию проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства», которая согласовывается с заинтересованными госорганами.