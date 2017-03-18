В Генпрокуратуре обсудили вопросы мониторинга интернет пространства

16 марта 2017 года в Генеральной прокуратуре состоялся круглый стол на тему: «Мониторинг Интернет пространства».

В работе круглого стола приняли участие группы депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана и фракции «Народные коммунисты», первые руководители центральных правоохранительных и заинтересованных госорганов.

Целью данного мероприятия было обсуждение проблемных вопросов, связанных с использованием Интернета, и выработка предложений по эффективному мониторингу глобальной сети, ограждению населения от влияния противоправного контента.

С приветственным словом выступили заместитель Председателя Мажилиса Парламента Божко В.К. и заместитель Генерального Прокурора Ахметжанов М.М.

Руководители министерств внутренних дел, информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества, образования и науки, оборонной и аэрокосмической промышленности рассказали о работе по пресечению распространения через Интернет материалов, пропагандирующих экстремизм и терроризм, культ жестокости и насилия, порнографию, суицид и др.

На круглом столе Генеральной прокуратурой презентован проект «Безопасный интернет», разработанный совместно с заинтересованными государственными органами.

Презентуя Проект, представитель Генеральной прокуратуры рассказал об его основных идеях. Цель проекта - выстроить эффективную работу по мониторингу Интернета.

Депутаты Мажилиса Парламента подчеркнули важность оперативного взаимодействия всех заинтересованных органов и обмена опытом по применению новых методов и технологий.

По итогам круглого стола для уполномоченных органов выработаны конкретные рекомендации по повышению эффективности работы по пресечению распространения противоправного контента в Интернете, в том числе социальных сетях, а также в сфере информационной безопасности.