Интернет-пользователей озадачил прятавшийся на крыше обнаженный мужчина
18 марта 2017, 13:14
Скорее всего, дело происходит во Франции.
В Сеть попали кадры, на которых обнаженный мужчина прячется под окном на внешней стороне дома, пишет Вести.ру.
На опубликованных кадрах запечатлен голый мужчина, явно прячущийся от неизвестной опасности. Где именно было снято это видео, неизвестно, однако западные журналисты пишут, что, скорее всего, дело происходит во Франции.
Сгорбившийся "любовник" сидит на самом краю крыши в довольно опасной позе. Интернет-пользователи гадают, что могло так напугать "Дон Жуана". Ролик посмотрели более 1,6 миллиона раз.
"Он рискует своей жизнью ради чьей-то жены. Это очень глупо", — написал один из зрителей ролика. Чем завершилась история обнаженного "любовника", неизвестно.
Видео: Facebook/naphtalngatali
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