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Преемник Porsche 918 Spyder появится не раньше 2025 года

18 марта 2017, 13:32

В Porsche планируют построить преемника гиперкару 918 Spyder, но совсем не скоро. Как сообщил в интервью изданию Motoring глава Porsche Оливер Блюм, настолько особенные модели должны выходить примерно раз в 10 лет.


Иными словами, у поклонников марки нет шансов увидеть новый Porsche 918 Spyder до 2025 года.

Что касается этой модели, она была выпущена тиражом 918 экземпляров стоимостью 847 тысяч долларов каждый. Ее силовая установка состояла из 4,6-литрового бензинового мотора V8 и двух электродвигателей, суммарно развивающих 887 лошадиных сил. С места до «сотни» полноприводный автомобиль ускорялся за 2,8 секунды.

При этом Блюм, отвечая на вопросы журналистов, согласился с тем, что новые гиперкары Mercedes-AMG Project One и Aston Martin Valkyrie, использующие технологии Формулы-1 – э то вызов для немецкой марки. «Нам нравится соревноваться, потому что мы пришли из мотоспорта», — заявил он.


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