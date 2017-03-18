«Информбюро» - лучшая информационная программа Казахстана

Свежие материалы «Информбюро» вы можете читать ежедневно на сайте www.31.kz и в мобильном приложении 31 канала.

Информационная программа «Информбюро» 31 канала признана лучшей информационной программой Казахстана! 17 марта в Астане в Казмедиацентре прошла церемония награждения победителей первой Национальной телевизионной премии «Тумар». Организатор премии – «Казмедиацентр» при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК.





Из 200 творческих работ телеканалов и продакшн-студий со всего Казахстана по итогам закрытого голосования заветную статуэтку получили 12 лучших в разных номинациях. Цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов. В состав жюри вошли известные, уважаемые в широком кругу профессионалы в области телевидения.





— Эта премия – признание той огромной работы, которая проводится всей профессиональной командой программы «Информбюро» и в целом нашего канала на протяжении вот уже многих лет, — говорит генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов. – Мы благодарны нашим зрителям, Казмедиацентру, Министерству информации и коммуникаций и лично министру Даурену Абаеву за организацию этой премии, за поддержку и значимый вклад в развитие телевизионного рынка страны.









Отметим, что «Информбюро» — одна из самых успешных новостных программ суверенного Казахстана. Первые собственные выпуски новостей на 31 канале вышли в эфир еще в 1996 году. Программа воспитала не одно поколение сильнейших журналистов страны. И с каждым годом «Информбюро» меняется для своего зрителя, становясь все более прикладным, запоминающимся, но всегда — объективным. Разнообразие мнений и яркий видеоряд, объективная подача информации, оперативное освещение событий – это главные принципы команды «Информбюро».





Свежие материалы «Информбюро» вы можете читать ежедневно на сайте www.31.kz и в мобильном приложении 31 канала.

Смотрите программу «Информбюро» по будням в 20.00 на 31 канале!

Тридцать первый канал — национальный развлекательный канал для всей семьи: удивляющий, вдохновляющий, добрый, смешной, безопасный. Слоган канала — «Смотрим всей семьей!».

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