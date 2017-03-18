США планируют вооружить Тайвань

Объем партии может значительно превысить тот, который Обама отложил в конце своего президентского срока.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит поставку Тайваню крупной партии вооружений, в том числе, модернизированных ракетных систем и противокорабельных ракет, для защиты от Китая, передает передает Вести.ру





При этом объем партии вооружений может значительно превысить тот, который экс-президент США Барак Обама отложил в конце своего президентского срока.





Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не обязательно будет следовать политике "одного Китая" и может пересмотреть свои отношения с Тайванем, сообщает ТАСС.





Принцип "одного Китая" является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса — руководство в Пекине считает остров одной из провинций Китая. Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.



