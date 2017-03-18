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США планируют вооружить Тайвань

18 марта 2017, 14:03

Объем партии может значительно превысить тот, который Обама отложил в конце своего президентского срока.


Администрация президента США Дональда Трампа готовит поставку Тайваню крупной партии вооружений, в том числе, модернизированных ракетных систем и противокорабельных ракет, для защиты от Китая, передает Вести.ру.

При этом объем партии вооружений может значительно превысить тот, который экс-президент США Барак Обама отложил в конце своего президентского срока.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не обязательно будет следовать политике "одного Китая" и может пересмотреть свои отношения с Тайванем, сообщает ТАСС.

Принцип "одного Китая" является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса — руководство в Пекине считает остров одной из провинций Китая. Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.

Фото: EPA

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