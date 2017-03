ЕС грозит Facebook, Google и Twitter штрафами, если те не изменят условия пользования соцсетями

Еврокомиссия дала Facebook Inc, Alphabet Inc и Twitter Inc месяц на изменение условий предоставления своих услуг для европейских пользователей, иначе компании ждут крупные штрафы

Американские технологические компании, владеющие популярнейшими в мире социальными сетями Facebook, Google и Twitter столкнулись с проверкой своего бизнеса в Европе на предмет неприкосновенности частной жизни, а также удаления незаконного или угрожающего контента. Комиссия и европейские органы защиты прав потребителей «примут меры, чтоб компании, представляющие социальные сети, соблюдали потребительские правила ЕС», — сказал прессе чиновник Еврокомиссии.

На днях правительство Германии разработало законопроект, который предусматривает назначение штрафа социальным сетям вплоть до €50 млн за несвоевременное удаление запрещенного контента. И первыми эта мера может затронуть Facebook и Twitter.

В декабре 2015 года компании подписали договор с немецкими властями о борьбе с распространением ксенофобии и фейковых новостей, пообещав удалять соответствующий контент в течение 24 часов с момента поступления жалобы на подобные посты пользователей. Однако, согласно последнему исследованию Министерства юстиции страны, ни Facebook, ни Twitter не добились никакого прогресса в этом вопросе по сравнению с прошлым годом. Сервис микроблогов по-прежнему удаляет всего лишь 1% нелегального контента, при этом никогда не успевает сделать это за первые сутки.

Facebook же снизил свою эффективность в борьбе с нелегальным контентом, удаляя теперь только 39% помеченных специальным флажком постов. В прошлом году этот показатель равнялся 46%. Правда, сама компания Марка Цукерберга считает эти данные неверными, уверяя, что реальные цифры гораздо выше.

И вот сейчас власти ЕС заявили о намерении оштрафовать компании Facebook, Twitter и Google за нарушение прав потребителей, если те не выполнят их требований, которые были им высланы в официальных письмах ещё в декабре прошлого года. Основными претензиями, по данным агентства, является то, что пользователи не могут обратиться в суд в своей стране. Также власти ЕС не одобряют тот факт, что соцсети не помечают рекламу.

Компании предложили несколько способов решения проблем и обсудили из с властями и комиссией буквально на днях, сообщил прессе источник, знакомый с ситуацией. С его слов, встреча прошла в конструктивном русле.

Google и Facebook не были доступны для комментариев. Пресс-секретарь Twitter комментировать эту ситуацию отказался.