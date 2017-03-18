Эксклюзивное видео о строящемся столичном ж/д вокзале появилось в Сети

Общественный деятель, блогер Танирберген Бердонгаров разместил в Интернете подробный 10-минутный видеоролик о строящемся ж/д вокзале Астаны , передает Zakon.kz





На видео Т.Бердонгаров общается с подрядчиками, строителями, проектировщиками, показывает общий вид, этапы строительства и схемы уникального, не имеющего аналогов вокзала.

"Размер вокзала действительно впечатляет. То есть подобных прецедентов не много. Таких железнодорожных вокзалов практически по всему СНГ единицы. Строители лишь смогли назвать вокзал в Санкт-Петербурге. Других таких аналогов, которые имеют три этажа выше и три этажа ниже платформы, в странах, которые граничат с нами, практически нет. По трем подъездным путям будут подходить поезда», - подметил Т.Бердонгаров.









П ропускная способность нового железнодорожного вокзала столицы – 35 тысяч пассажиров в сутки. Всего здесь расположено 6 путей, 26 лифтов находится по периметру всей стройки, для удобства пассажиров построено 52 эскалатора. Как сообщали ранее новый вокзал в Астане заработает в мае 2017 года . К 1 мая 2017 года планируется завершить монтаж и пусконаладку лифтов и эскалаторов в здании вокзала, благоустройство и озеленение территории, закончить отделочные работы. В строительстве данного объекта занято около 1150 человек.Всего здесь расположено 6 путей, 26 лифтов находится по периметру всей стройки, для удобства пассажиров построено 52 эскалатора.