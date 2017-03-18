Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

BMW и Mercedes будут сокращать число купе и кабриолетов

18 марта 2017, 14:31

Топ-менеджеры компаний BMW и Mercedes-Benz сообщили, что планируют сокращать свои модельные линейки


«Мы выпустим [кроссоверы] X2 и X7, а также еще несколько моделей, но мне также известно, поскольку мы приняли такое решение, что в будущем от некоторых типов кузова мы откажемся», — рассказал Ян Робертсон, ответственный за продажи в BMW.

В частности, это коснется моделей, представленных в слабеющем сегменте спортивных кабриолетов. По словам Робертсона, клиенты компании отдают предпочтение четырехдверным автомобилям, даже если речь идет о моделях с открытым верхом. В итоге родстер BMW Z4 в 2016 году был самым невостребованным автомобилем BMW в США.

Тем не менее, компания работает над новым поколение Z4 совместно с Toyota. Предполагается, что совместная разработка позволит сократить издержки и снизить стоимость машины. Кроме того, марка, похоже, окончательно решила вывести на рынок открытую версию гибридного спорткупе i8.

Глава Mercedes-Benz Дитер Цетше рассказал журналистам примерно то же самое: «Особенные машины, вроде купе и кабриолетов, всегда были нишевыми. Расширение в Китай и на другие развивающиеся рынка дает огромные возможности для роста продаж седанов, но там не принимают нишевые модели».

Оба немецких бренда намереваются в дальнейшем делать упор на кроссоверы и седаны, жертвуя купе и кабриолетами. В частности, Mercedes собирается пополнить линейку модификаций суперкара AMG GT новым седаном, прототип которого был представлен на автосалоне в Женеве.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...