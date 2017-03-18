22-е заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза

По сообщениям пресс-службы КГД Министерства финансов РК, 17 марта 2017 года в г. Гродно (Республика Беларусь) состоялось 22-ое заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза. Делегацию возглавил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Тенгебаев Ардак Мырзабаевич.

На заседании подведены итоги деятельности в 2016 году рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, в целях выработки единых подходов принят ряд решений, направленных на оптимизацию совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, единообразия и эффективности применения таможенных процедур в сфере обеспечения мер технического регулирования, рассмотрен вопрос хода работы и планируемых мероприятиях таможенных служб по присоединению к общим процессам Евразийского экономического союза в таможенной сфере на основе инфраструктуры интегрированной информационной системы ЕАЭС. В своем выступлении Ардак Мырзабаевич отметил, что в рамках создания единой транзитной системы и единых гарантийных механизмов при транзите товаров государствами-членами Евразийского экономического союза, на сегодняшний день в Казахстане проводится определенная работа по развитию и популяризации поручительства как способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Для обеспечения максимально безопасных условий перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита определена организация, которая осуществляет поручительство при таможенном транзите, а именно ТОО «Национальная гарантирующая компания «КазТранзитСервис». В свою очередь, Ардак Тенгебаев предложил подробную деятельность казахстанской гарантирующей организации презентовать на 23-м заседании Объединенной коллегии, которое состоится в Республике Казахстан.