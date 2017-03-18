Число жертв скандала с эротическими фото в армии США удвоилось
18 марта 2017, 14:40
Некоторые снимки были предположительно сделаны исподтишка.
Число жертв скандала с публикацией эротических фотографий женщин, служащих в морской пехоте США, за время расследования удвоилось и превысило 20. Об этом рассказал журналистам представитель федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США, передает Русская служба ВВС.
По словам представителя агентства Кертиса Эванса, в агентстве, расследующем скандал, предполагают, что количество пострадавших, чьи эротические фотографии распространялись коллегами-мужчинами в соцсетях, будет расти и дальше.
Размещение фотографий началось в тот же месяц, когда женщины впервые стали нести службу в полевых условиях.
Некоторые снимки были предположительно сделаны исподтишка, другие, вероятно, с согласия женщин, однако опубликованы без их разрешения.
Напомним, в начале марта Министерство обороны США объявило, что расследует информацию о том, что несколько морских пехотинцев распространяли в "Фейсбуке" откровенные фотографии женщин-сослуживцев. Снимки были опубликованы в закрытой группе "Союз морпехов" и сопровождались вульгарными и агрессивными комментариями с сексуальным подтекстом.
В настоящее время группа, куда входили около 30 тысяч действующих и вышедших в отставку морских пехотинцев, не функционирует. Проверку ведет Уголовно-следственная служба ВМС США.
Фото: GETTY IMAGES
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