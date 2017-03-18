Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Число жертв скандала с эротическими фото в армии США удвоилось

18 марта 2017, 14:40

Некоторые снимки были предположительно сделаны исподтишка.


Число жертв скандала с публикацией эротических фотографий женщин, служащих в морской пехоте США, за время расследования удвоилось и превысило 20. Об этом рассказал журналистам представитель федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США, передает Русская служба ВВС.

По словам представителя агентства Кертиса Эванса, в агентстве, расследующем скандал, предполагают, что количество пострадавших, чьи эротические фотографии распространялись коллегами-мужчинами в соцсетях, будет расти и дальше.
Размещение фотографий началось в тот же месяц, когда женщины впервые стали нести службу в полевых условиях.

Некоторые снимки были предположительно сделаны исподтишка, другие, вероятно, с согласия женщин, однако опубликованы без их разрешения.

Напомним, в начале марта Министерство обороны США объявило, что расследует информацию о том, что несколько морских пехотинцев распространяли в "Фейсбуке" откровенные фотографии женщин-сослуживцев. Снимки были опубликованы в закрытой группе "Союз морпехов" и сопровождались вульгарными и агрессивными комментариями с сексуальным подтекстом.

В настоящее время группа, куда входили около 30 тысяч действующих и вышедших в отставку морских пехотинцев, не функционирует. Проверку ведет Уголовно-следственная служба ВМС США.

Фото: GETTY IMAGES

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...