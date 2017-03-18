Спецоперация в Париже: в аэропорту Орли слышна стрельба
18 марта 2017, 14:43
Пассажиров эвакуируют с места происшествия.
В парижском аэропорту Орли проходит спецоперация. Сообщается, что ликвидирован злоумышленник, который попытался отобрать оружие у патрульных, передает RT.
По данным местных СМИ, пассажиров эвакуируют с места происшествия. Часть аэропорта оцеплена. Правоохранители призвали не нарушать меры безопасности и следовать инструкциям.
По данным BFMTV, мужчина попытался отобрать оружие у военнослужащего. По данным AFP, нападавший был ликвидирован. Пользователи соцсетей сообщают, что пассажиров приземлившихся самолётов просить не покидать борт.
Поступают сообщения о захваченных заложниках, официально эта информация не никак не подтверждалась.
Фото: dcdn.lt
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