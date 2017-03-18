Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спецоперация в Париже: в аэропорту Орли слышна стрельба

18 марта 2017, 14:43

Пассажиров эвакуируют с места происшествия.


В парижском аэропорту Орли проходит спецоперация. Сообщается, что ликвидирован злоумышленник, который попытался отобрать оружие у патрульных, передает RT.

По данным местных СМИ, пассажиров эвакуируют с места происшествия. Часть аэропорта оцеплена. Правоохранители призвали не нарушать меры безопасности и следовать инструкциям.

По данным BFMTV, мужчина попытался отобрать оружие у военнослужащего. По данным AFP, нападавший был ликвидирован. Пользователи соцсетей сообщают, что пассажиров приземлившихся самолётов просить не покидать борт.

Поступают сообщения о захваченных заложниках, официально эта информация не никак не подтверждалась.


Фото: dcdn.lt

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...