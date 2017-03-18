Спецоперация в Париже: в аэропорту Орли слышна стрельба

В парижском аэропорту Орли проходит спецоперация. Сообщается, что ликвидирован злоумышленник, который попытался отобрать оружие у патрульных , передает , передает RT





По данным местных СМИ, пассажиров эвакуируют с места происшествия. Часть аэропорта оцеплена. Правоохранители призвали не нарушать меры безопасности и следовать инструкциям.





По данным BFMTV, мужчина попытался отобрать оружие у военнослужащего. По данным AFP, нападавший был ликвидирован. Пользователи соцсетей сообщают, что пассажиров приземлившихся самолётов просить не покидать борт.





Поступают сообщения о захваченных заложниках, официально эта информация не никак не подтверждалась.







