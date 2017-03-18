Летом в Астане ожидается грандиозное культурное событие – Astana Opera Ball
18 марта 2017, 15:03
Главной сенсацией бала станет красочный парад дебютантов, набор которых уже начался.
Впервые в Астане состоится событие грандиозного масштаба - Astana Opera Ball. Вечер красоты пройдет накануне Дня столицы - 1 июля 2017 года в Мраморном зале театра «Астана Опера». Бал по важности стоит на одном уровне с государственным приемом, на нем будут присутствовать высокие гости, а также звезды музыкального мира и медийные лица. Мероприятие финансируется спонсорами театра и проходит при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает пресс-служба "Астана Опера".
Бал откроют 100 лучших танцевальных пар. Для того, чтобы праздник состоялся, участникам необходимо пройти несколько этапов.
Первый – кастинг. Прием заявок, объявленный на аккаунтах театра, завершится 30 марта, а уже 2 апреля пройдет процедура отбора дебютантов. Подать заявку на участие могут, не состоящие в браке, юноши в возрасте от 18 до 28 лет и девушки в возрасте от 18 до 25 лет, желающие наполнить свою жизнь яркими впечатлениями и окунуться в волшебную атмосферу бала.
В состав бального комитета вошли руководители творческих коллективов «Астана Опера», в том числе – художественный руководитель балетной труппы Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.
Критериями отбора станет не только возраст участников, но также их рост (для юношей – выше 175 см, девушки от 165 см), внешние данные, музыкальность, пластика, умение танцевать, уровень культуры.
Отобранные 100 пар в течение 3 месяцев будут обучать известные хореографы. Поскольку неподготовленным молодым людям бывает сложно находиться в центре внимания, преодолеть волнение им помогут психологи. Также театр предоставляет участницам роскошные бальные платья и диадемы, участникам – смокинги.
Вечер сможет посетить любой желающий: билеты поступят в продажу, как только завершится отбор дебютантов.
- Сейчас проходит кастинг. Молодежь проявляет большой интерес, но все-таки девушки пока лидируют по количеству подачи заявок. Это отличный шанс приобщиться к
классическому искусству, научиться танцевать, найти новых интересных друзей. Наша цель – сделать бал в Астане одним из самых значительных событий в преддверии Дня столицы, чтобы каждый год на него съезжались тысячи гостей из разных городов и стран, - отметили организаторы.
Форму анкеты можно заполнить, пройдя ссылке - http://astanaopera.kz/astana-opera-ball/
Фото: sxodim.com
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