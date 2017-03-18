Означают ли эти слова возвращение в большую политику, Клинтон не уточнила.

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон готова "выйти из леса" , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.





Клинтон выступила с речью на ужине Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании по случаю Дня Святого Патрика. Это стало её первым публичным выступлением после поражения на президентских выборах в ноябре 2016 года.





"Мне, как и многим моим друзьям, тяжело смотреть новости. Я не верю в то, что наши политические разногласия могут превратиться в личные. Мы не можем игнорировать людей или намеренно холодно обращаться с ними только потому, что они не разделяют наши политические взгляды", — заявила политик.





По ее словам, преодоление этих разногласий – задача не властей, а обычных граждан.





"Я готова выйти из леса и пролить свет на то, что действительно говорится на кухнях, за ужином, подобному этому, чтобы мы могли набраться сил и идти дальше", — пояснила Клинтон.





Означают ли эти слова возвращение в большую политику, Клинтон не уточнила.



